台灣工藝設計界年度壓軸盛事「2019工藝之夢」，自1/4起至1/13於新光三越台中店10F壓軸登場！由文化部指導，國立台灣工藝研究發展中心、財團法人新光三越文教基金會與新光三越百貨共同主辦的「工藝之夢特展」，至今邁入第26年，百位匠師在此聚首，堪稱工藝設計界年度壓軸盛會！

台中新光三越表示，今年共分五大展區主題：工藝界百萬鑲金大賞「台灣工藝競賽」73件精彩得獎入選作品，帶民眾感受台灣世代的創作能量；邀請台灣結晶釉大師、獲九位評審一致通過獲頒年度「國家工藝成就獎」的孫超，展出他30年來窯火淬煉的精華。

此外，由台灣製造、設計與生產並獲國家認證的「台灣優良工藝品＆Yii」展出41件優秀評鑑工藝品；今年新藝商號與大人物首度聯手，以「台味設計發酵」為主題，邀集超過30組台灣工藝設計品牌、超過600件日常設計好物，一同解密台味設計如何在生活中發酵又發威！

1/4開展當日與《潮人物》巡迴餐桌計畫共同策劃，邀請多位工藝職人開班授課，蒐羅全台可頌、台味麵包的美食快閃、似顏繪現場創作等多場「好玩藝設計講堂＆假日好食玩」；此外，當日下午還邀請文字藝術工作室創辦人－沒有文青，現場繪製春聯；展期於「新藝商號」展區消費滿千，即可免費兌換趣味春聯乙份（數量有限，兌完為止），消費滿3,000元、5,000元另有獨家優惠。

「台灣工藝競賽」為工藝界國家級競賽，透過不限主題的傳統技藝及創新創意，為台灣工藝、設計挖掘多位新秀人才。今年特別調整獎掖機制，設一、二、三等大獎、創新獎、美質獎、機能獎、佳作獎與入選獎及1名新光三越特別獎，本次共吸引568件參賽作品，經過審慎及嚴謹的初選、複選及決選後，僅73件（組）優秀作品脫穎而出，於新光三越北、中、南巡迴展出。

(工商 )