沈一鳴曾為桃猿隊開球。

陸軍UH-60M黑鷹直升機2日上午驚傳墜毀，參謀總長沈一鳴等8人不幸殉職，舉國悲痛。而沈一鳴在2017年曾為樂天桃猿(前Lamigo桃猿)舉辦的「阿迷趴」開球，球團也在臉書上發文哀悼。

桃猿隊在2017年8月23日於桃園棒球場舉辦主題日「阿迷趴」，邀請到當年擔任空軍司令上將的沈一鳴開球，他穿著橘色飛行裝，為猿隊開出精采好球，當時擔任捕手的是猿隊投手梁家榮。

桃猿球團在臉書分享沈一鳴開球影片，寫下，「我們沉痛萬分，望沈參謀總長安息，懷念您2017年開球的英姿，謝謝國軍英雄的付出及貢獻，願逝者安息，盼生者平安。向最英勇的國軍致敬，天佑台灣。」

此外不少球迷也留言，「好難過，那天也在現場」、「國家真的痛失英才」、「風評真是好長官，真的讓人難過」、「相信沈總長在天上會繼續保祐臺灣」、「開球開的最棒的總長一路好走 敬禮」、「開球開的好漂亮，願沈參某總長一路好走」。

(中時 )