報紙等傳統媒體的廣告營收，慘遭社群媒體臉書、谷歌鯨吞蠶食，現又面臨新的威脅。今年戶外廣告支出料超越報紙廣告營收，是有史以來首見，也意味廣告看板在網路時代展現驚人的競爭韌性。

規模6,000億美元的全球廣告市場中，戶外看板、車體廣告、候車亭廣告等所謂的「家外媒體」（out of home），雖僅占6.5％，但相較報紙等不敵谷歌和臉書，廣告市占大舉流失，戶外廣告卻一枝獨秀，成了唯一能抵擋數位浪潮的傳統媒體。

群邑媒體集團（GroupM）預估，2020年廣告主的戶外廣告支出達406億美元，比報紙廣告支出高出40億美元。到了2024年，GroupM預期戶外廣告支出，將超越報紙及雜誌廣告支出的總和。

戶外廣告仍以每年2.5％到4％的幅度擴張，反觀平面廣告雪崩式敗退，20年前每10美元的全球行銷支出中，報紙雜誌囊括4美元。 GroupM全球商業情報總裁魏瑟（Brian Wieser）說：「戶外廣告之所以展現韌性，因為對廣告主來說它仍具獨特性，助使這類媒介得以持續發展。」

戶外媒體領導者清晰頻道（Clear Channel）執行長艾克勒謝（William Eccleshare）指出，在現今這個電視觀眾破碎化的世界，戶外廣告是「最後一個確實做到大量觸及的媒介」。

(工商 )