演員群拍攝消防職人劇。公視提供

夏騰宏手持火斧。公視提供

砸500萬搭設場景。公視提供

劉冠廷扛起謝章穎。公視提供

陳庭妮剪短髮。公視提供

溫昇豪揹水帶瞄子。公視提供

公視消防職人劇《火神的眼淚》2日辦探班記者會，陳庭妮在一群男演員中一枝獨秀，她為了更接近角色剪掉10年長髮，也狂喝豆漿、吃雞胸肉等增重7公斤，現約61。她分享之前上女廁時被打掃阿姨以為是男的，對方竟驚聲尖叫，她尷尬笑回「這是女廁沒錯」，她為戲除了健身、實習，還考取初級救護技術員（EMT-1）證照。

陳庭妮表示，在消防單位實習時曾看到長髮、漂亮的女消防員，她好奇長髮會不會在出勤時很麻煩，沒想到對方冷靜回她「這是我最後一道防線了」，「這句話背後有很深意義，他們的工作離生死太近了」。這次花不少心力苦練體格，有向緋聞男友胡宇威討教如何養肌？她搖頭：「沒有，健身要靠自己，是自己跟自己的戰鬥。」

溫昇豪分享先前拍完的火場經驗，拍攝時背著30公斤的裝備連拍10多個小時，「會喘，心裡壓力滿大的；我們拍攝現場有真正消防隊顧問，火線也都是設計好，但真實的消防隊卻是生死一瞬間」。他的角色除了打火、救護之外，也會在家庭與工作間抉擇，被笑虧常扮演家庭失和角色，他笑說：「男人是很辛苦的。」

溫昇豪特別分享他的觀察與實際實習經驗：「台灣消防員從警鈴響到出勤需要在80秒內完成，不論你在吃飯、睡覺、洗澡或是上廁所都要趕在80秒內出勤，過程真的分秒必爭，慢一秒也許就失去一個救人、幫助人的機會，所以都要隨時做好出勤準備。」

劉冠廷的角色勇於對抗體制，常為同仁打抱不平，「我是一個義憤填膺的消防員，總是為消防員遭遇的不公不義主動跳出來抗爭，簡單說就是一個『憤怒鳥』，一直在生氣、火氣很大，先給觀眾心理準備，怕到時候大家會受不了」。他劇中與陳庭妮有感情戲，溫昇豪吐槽：「我們不接受辦公室戀愛哦！」

林柏宏突破以往形象，這次在《火神的眼淚》角色憂鬱，「有和很多真正的消防員聊過，他們每天都在面臨死亡，內心累積很多壓力，有的人也因此生病，但有更多的人都不願意說出內心傷痛。」溫昇豪說：「消防員一直都有安排心理諮商師，但很少人主動使用，可能是在一個消防員這樣的陽剛環境下，大家都不願意主動去展現自己脆弱的一面。」

劇組在淡水斥資500萬打造消防局「同安分隊」為主場景，該場地原址是淡水地政事務所，在遷移後整棟變成廢棄舊屋，不但斷水斷電還堆滿垃圾，劇組耗費2個月重新整理、搭建、裝潢，打造出導演理想中夢幻拍攝場景，林柏宏說：「美術組很專業細心，這裡就像真的有執勤工作的消防分隊，踏入現場就覺得自己是消防員來上班。」

導演兼編劇的蔡銀娟做足準備，「為了此題材，兩年前就開始深入做功課，除了查資料、查新聞、閱讀相關書籍及影片，還展開紮實田野調查，親自到分隊與消防員們一起出勤，體驗消防員隨時待命、爆肝的生活，讓這部戲將會更貼近現實。」該劇將於公視、myVideo播出。

(中時 )