延燒數月的澳洲森林野火持續失控，澳洲新南威爾斯省在跨年前爆發野火，燒毀數百棟民宅，導致至少8人死亡。氣象預報預計4日將有熱浪席捲全澳洲，當局宣佈全境自3日起進入「緊急狀態」以避免極端氣候惡化野火災情。同時，下令在48小時內疏散遭大火圍困的度假遊客。

野火大火在跨年夜侵襲澳洲東南部海岸，預計數千名遊客遭到野火圍困。據美國有線電視新聞網（CNN）報導，新南威爾斯省省長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）於2日宣佈，隔日起全境進入為期7天的「緊急狀態」。據悉，這是該地區連續三個月中第三次進入緊急狀態。

當日新南威爾斯省消防局也劃出長約250公里的「遊客撤離地帶」，範圍由熱門度假勝地巴特曼斯灣（Batemans Bay）延伸到維多利亞省邊界。氣象預報預計4日將有一波熱浪席捲該地區，屆時將出現強風與攝氏40度的高溫。報導稱，這樣的天氣可能造成災難性的大火，敦促被圍困的遊客、居民在48小時內撤離該區域。新省交通部長康斯坦斯（Andrew Constance）也證實，此次撤離行動是該地區「歷來最大規模的」。

面對來勢洶洶的野火，不只人類在緊急撤離，連動物也一同加入「大逃亡」的行列。新南威爾斯省有數百隻袋鼠為躲避熊熊烈火，集體往山上撤退。《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，摩哥動物園（Mogo Zoo）將大型動物安置在園區內的安全區域，而體型較迷你的猴子、熊貓則由園長及員工帶回家避難

(中時 )