騰訊旗下QQ音樂與大陸知名影音彈幕網站嗶哩嗶哩（B站）2日聯合宣布，達成深度戰略合作，將在音樂人扶持、優質音樂推廣及資源共享等為音樂人開啟雙平台直通車模式，扶持培養更多優質音樂內容與創作者。

香港信報報導，雙方此次合作將打通平台音樂內容與創作者資源，扶持並吸引音樂人入駐。預計也共同舉辦一系列活動線上線下，為創作者打造多支MV，並邀請知名音樂人為作品重新編曲，製作專輯。

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