QQ音樂、B站達成深度音樂內容戰略合作 21:192020/01/02 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 騰訊旗下QQ音樂與大陸知名影音彈幕網站嗶哩嗶哩（B站）2日聯合宣布，達成深度戰略合作，將在音樂人扶持、優質音樂推廣及資源共享等為音樂人開啟雙平台直通車模式，扶持培養更多優質音樂內容與創作者。 香港信報報導，雙方此次合作將打通平台音樂內容與創作者資源，扶持並吸引音樂人入駐。預計也共同舉辦一系列活動線上線下，為創作者打造多支MV，並邀請知名音樂人為作品重新編曲，製作專輯。 (工商 ) #音樂 #音樂人 #創作者 #扶持 #合作 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇傳軍領航 元智、TIBCO強化合作關係 04:092019/12/29 企業經營 專訪／林柏宏《大約在冬季》合作文淇起「化學反應」 15:312019/12/29 娛樂 演出多元化 天津成愛樂之城 04:102019/12/30 焦點新聞 讀者借一本書 作者賺2.1元！公共出借權明年起試辦上路 12:562019/12/31 生活 無畏科技迷障 小提琴家葛薩琉斯回歸音樂 19:232019/12/31 生活 騰訊音樂娛樂集團 參與收購環球音樂集團股權 19:012019/12/31 財經 2025年北京音樂及關聯產業年產值將逾5千億 21:052019/12/31 兩岸 讀者借一本書 作者賺2.1元 04:102020/01/01 藝文副刊 施振榮二度主辦新年音樂會：來自臺灣的聲音要感動全球華人 14:132020/01/01 財經 成都新年音樂會 奏響2020新年序曲 14:472020/01/02 兩岸 財經熱門新聞 美晶片廠爆慘況！台積電竟中槍？ - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 三星跳電害慘高通 聯發科5G逆襲奪肥單？ - 財經 10年來最佳手機是它 網嘆：可惜HTC回不去了 - 財經 川普2020前夕出手 港媒驚爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。