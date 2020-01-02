在寶可夢GO玩家不斷闖入加拿大各地的軍事設施後，加國軍方至少指派3名憲兵軍官到全國的基地「抓寶」，以找出民眾闖入禁區的出沒所在地，並予以逮捕。

法新社報導，這些私闖營區的人並非外國特務，而是2016年推出的人氣手機遊戲寶可夢GO（Pokemon Go）粉絲玩家，他們一心想捕抓寶可夢，甚至闖入軍營禁區徘徊。

根據加拿大廣播公司（CBC）取得的內部資料，遊戲推出後，遭到逮捕的嫌犯人數激增，讓軍方百思不解。

加拿大京士頓軍事基地（Canadian Forces Base Kingston）少校莫納漢（Jeff Monaghan）在文件中寫道：「請告知門禁衛哨人員，佛朗特納克堡（Fort Frontenac）顯然既是道場（PokeGym），也是寶可夢的補給站（PokeStop）。」

在加拿大廣播公司取得的這份近500頁軍事文件中，莫納漢表示：「說實話，我完全不知道那是什麼。」

至少3名憲兵軍官被指派到全國不同的基地，帶著手機和筆電在軍事設施周圍巡邏，尋找寶可夢建築和角色。

位於安大略省（Ontario）的波登（CFB Borden）軍事基地安全專家李文尼克（David Levenick）說：「我們應該雇用一個12歲的孩子來幫忙解決這個問題。」

先前在一處基地入口發現一名婦人在抓寶，當時她的3個孩子正爬上坦克車。

另一名在波登基地被捕的男子則說自己只是在收集寶可夢的點數，並告訴記者「我必須贏過我的孩子」。

寶可夢推出之後，軍方不得不發出公告，警告玩家不要冒進軍事基地。

(中央社)