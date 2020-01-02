黃福其、趙婉淳／台北報導
國軍黑鷹直升機失事，造成參謀總長沈一鳴在內8死5傷的重大不幸，國民黨今、明兩天停止競選活動，但連續兩晚舉辦追思會；吳斯懷、葉毓蘭等不分區立委，今晚在中央黨部辦燭光音樂會，黨中央明晚也要辦燭光追思會，前總統馬英九、黨主席吳敦義等人到場追思，吳敦義今晚也到三總向沈一鳴等8位將士致祭，並慰向家屬。
國民黨今天停止競選活動後，吳斯懷、葉毓蘭等多位不分區立委向黨中央表達想辦追思會，最後決定由「八百壯士捍衛中華協會」及黨中央在中央黨部前辦燭光音樂會，文傳會主委程美華等數位黨務幹部與八百壯士捍衛中華協會，在心型燭火及「祈禱」的大提琴樂聲中，一起追悼罹難將士，祝福他們一路好走，同時為傷者祈福，現場聚集百餘人，人手一朵白菊花，場面哀戚。
多位沈一鳴等罹難將士的同學、同袍、舊屬，輪流上台追思，敘述沈一鳴等人為國奉獻、生平事蹟，還有人談到今天事發後，趕緊與家屬聯絡的過程，談到泣不成聲。
國民黨中常委江碩平說，這次重大不幸，是國軍史上首次參謀總長因軍機失事罹難，沈一鳴是馬英九當總統時任命的空軍司令，是非常好的將領，加上其他罹難壯士，令人非常悲慟，因此明晚6時30分至至7時30分，中央黨部前將再舉辦燭光追思會，由馬前總統、吳敦義主席及黃復興黨部主委金恩慶3人發表追悼詞，大家一起哀悼亡者、祈福傷者。
據悉，今天晚上7點50分，吳敦義也由副秘書長張顯耀陪同，趕到三總懷德廳向罹難的沈一鳴及其他7位將士靈前致祭，並向在場的沈總長夫人及所有罹難家屬慰問致意。國防部嚴德發部長也在現場，特別感謝吳敦義第一時間親臨慰問，吳也表達痛失優秀的沈總長與七位將士，非常不捨，請嚴德發轉達國民黨對家屬的關心和慰問。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。