國民黨不分區立委葉毓蘭等人，在中央黨部前為死傷將士舉辦燭光音樂會。（黃福其攝）

黃福其、趙婉淳／台北報導

國軍黑鷹直升機失事，造成參謀總長沈一鳴在內8死5傷的重大不幸，國民黨今、明兩天停止競選活動，但連續兩晚舉辦追思會；吳斯懷、葉毓蘭等不分區立委，今晚在中央黨部辦燭光音樂會，黨中央明晚也要辦燭光追思會，前總統馬英九、黨主席吳敦義等人到場追思，吳敦義今晚也到三總向沈一鳴等8位將士致祭，並慰向家屬。

國民黨今天停止競選活動後，吳斯懷、葉毓蘭等多位不分區立委向黨中央表達想辦追思會，最後決定由「八百壯士捍衛中華協會」及黨中央在中央黨部前辦燭光音樂會，文傳會主委程美華等數位黨務幹部與八百壯士捍衛中華協會，在心型燭火及「祈禱」的大提琴樂聲中，一起追悼罹難將士，祝福他們一路好走，同時為傷者祈福，現場聚集百餘人，人手一朵白菊花，場面哀戚。

多位沈一鳴等罹難將士的同學、同袍、舊屬，輪流上台追思，敘述沈一鳴等人為國奉獻、生平事蹟，還有人談到今天事發後，趕緊與家屬聯絡的過程，談到泣不成聲。

國民黨中常委江碩平說，這次重大不幸，是國軍史上首次參謀總長因軍機失事罹難，沈一鳴是馬英九當總統時任命的空軍司令，是非常好的將領，加上其他罹難壯士，令人非常悲慟，因此明晚6時30分至至7時30分，中央黨部前將再舉辦燭光追思會，由馬前總統、吳敦義主席及黃復興黨部主委金恩慶3人發表追悼詞，大家一起哀悼亡者、祈福傷者。

據悉，今天晚上7點50分，吳敦義也由副秘書長張顯耀陪同，趕到三總懷德廳向罹難的沈一鳴及其他7位將士靈前致祭，並向在場的沈總長夫人及所有罹難家屬慰問致意。國防部嚴德發部長也在現場，特別感謝吳敦義第一時間親臨慰問，吳也表達痛失優秀的沈總長與七位將士，非常不捨，請嚴德發轉達國民黨對家屬的關心和慰問。

(中時 )