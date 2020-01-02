陸軍一架UH-60M黑鷹直升機今(2日)上午墜毀於烏來山區，造成參謀總長沈一鳴在內等8人罹難，令全台民眾心痛不已；知名眼科醫師黃宥嘉早前更在臉書請求大家見諒與道歉，自責在錄影討論此新聞時，竟露出無知笑臉。

美女醫師黃宥嘉是談話性節目常客，她今日也在臉書透露早上錄影時也有談論黑鷹失事新聞，但當時可能因消息封鎖緣故，看到的新聞幾乎是全員平安，沒想到卻是如此嚴重事故。

黃宥嘉接著自責說：「如果晚上播出時看到我無知笑嘻嘻的臉，真的請見諒與抱歉！」更遺憾國家痛失將才。對此，粉絲們也紛紛留言安慰黃宥嘉，「大家都知道妳是無心的」、「真的沒想到這麼嚴重，大家也不希望看到」。

另外，名嘴陳揮文今晚也在主持廣播節目中透露他下午在中天錄影看到跑馬燈罹難人數這麼多，心情難受，「我真的是有點…唉。」而原本節目要談的是選舉焦慮症，可是因錄影前發生這個不幸，所以臨時換題目。

(中時電子報)