傷勢較輕能自行下山的通次室中將次長曹進平、後次室中將次長黃佑民、作計室中校作參官周欣頤三人，先後送到內湖三軍總醫院進行急救。（呂昭隆攝）

國軍黑鷹直升機迫降意外，造成參謀總長沈一鳴在內共8人不幸罹難，晚間七時許，沈一鳴遺體率先被送往三總總醫院臨時在懷恩廳設置的靈堂，其夫人看到遺體送進來後，哭喊「一鳴，我們回來了」，現場氣氛哀戚不已，令人鼻酸。

國軍一架黑鷹直升機今天上午在新北、宜蘭的桶後溪山區墜毀，機上載有參謀總長沈一鳴等13人，最後僅僅5人生還，包含沈一鳴在內8人不幸罹難。晚間7時許，５名生還者陸續後送到內湖三軍總醫院，

晚間7時許，傷勢較輕能自行下山的通次室中將次長曹進平、以及後次室中將次長黃佑民、作計室中校作參官周欣頤三人，先後送到內湖三軍總醫院進行急救，接著是作計室少將處長劉孝堂，直到8時30分左右軍聞社新聞官陳映竹也送到三總後，由三總副院長鄭書孟對外說明傷勢。

空軍司令熊厚基上將今天下午宣布，這次迫降意外13員機務人員及乘客中，僅5名生還，分別為作計室少將處長劉孝堂、後次室中將次長黃佑民、通次室中將次長曹進平、作計室中校作參官周欣頤、軍聞社新聞官陳映竹。另外8人，包含參謀總長沈一鳴等則已無生命跡象。

而三總也在懷德廳設置簡易靈堂供各界弔唁，晚間８時許，懷德廳外已經三軍列隊，參謀總長沈一鳴大體由救護車運送抵達後，其夫人等家屬隨即下車，並跪在救護車後，家屬哭喊著「一鳴，我們回來了」，現場氣氛悲悽。稍早國防部部長嚴德發、空軍司令熊厚基、國民黨副秘書長張顯耀均到達靈堂，國民黨主席吳敦義也於晚間8時半左右弔唁後離開。

(中時 )