華為旗下榮耀手機發布2020年目標，手機望延續2019年的逆勢增長，成為大陸手機市場前2品牌，物聯網則瞄準市場第1品牌衝刺。

新浪科技報導，榮耀總裁趙明2日晚發布新年致辭稱，2020年在大陸，榮耀要打造有網路基因的全通路品牌。繼成為網路手機第一品牌後，2020年成為智慧型手機市場大陸前二，智慧全場景和IoT第一品牌的衝鋒之路。榮耀將繼續加大研發投入，充分利用在網絡、終端和晶片等方面的技術優勢，結合分布式操作系統，圍繞智慧家居、智慧交通、行動辦公、運動健康、影音娛樂等幾大場景，與合作夥伴一起打造最好的全場景體驗。

報導稱，2019年大陸手機市場整體不樂觀，中國信息通訊研究院數據顯示，2019年1至11月，大陸手機市場總體出貨量3.58億支，年降5.4％。其中，華為和榮耀成為少數逆勢增長的品牌，榮耀希望延續這股氣勢，與母牌華為一舉攻佔大陸市場。

而對於海外市場，榮耀希望力助華為突破被美國圍剿的窘境。趙明表示，在海外榮耀要起到HMS全新生態體系拓展的尖刀作用，發揮我們年輕軍團優勢，與華為品牌攜手打造「自研晶片+鴻蒙OS」新體系。

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