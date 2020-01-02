國防部黑鷹直升機今（2日）上午8時許傳出墜毀於新北市、宜蘭縣交界處的烘爐地山區，釀成8人當場罹難，新北市消防局第一時間投入搜救行列，但卻因轉述軍方消息，導致一度傳出11人獲救。消防員今（2日）晚間無奈在臉書寫下，「政治我們不懂，我們只是救人的單位！」

國防部黑鷹直升機2日上午8時許傳出墜毀於新北市、宜蘭縣交界處的烘爐地山區，新北市消防局獲報動員121名人力前往搜救，搜救人員於下午1時許抵達事故地點，發現5人生還、8人當場罹難。

新北市長侯友宜今（2日）上午11時許抵達烏來分隊聽取搜救簡報，現場有不少國軍人員在場，但都沒有更正現場資訊，任憑資訊繼續轉述。侯友宜、新北市消防局長黃德清受訪也都表示，11人獲救，但仍要以國軍消息為主。

消防員今（2日）晚間無奈在臉書寫下，「第一時間狀況不明，市府立即成立前進指揮所，統合訊息及救援能量，希望一起合作救到人，是的，採訪過程我們轉述了在場軍職對口人員對前進指揮所的說法，但還是強調以中央訊息為主，我們重點只希望儘速救到人。政治我們不懂，我們只是救人的單位。」

(中時 )