黑鷹失事！5傷者抵三總 副院長：1人傷勢重住加護病房

國軍一架黑鷹直升機今天上午在新北、宜蘭的桶後溪山區墜毀，機上載有參謀總長沈一鳴等13人，最後僅僅5人生還，包含沈一鳴在內8人不幸罹難。三總副院長鄭書孟出面表示，5名生還者目前意識清楚生命跡象穩定，僅後次室中將次長黃佑民因為胸椎、腰椎都有受傷因此需要送加護病房持續觀察。

晚間7時許，傷勢較輕能自行下山的通次室中將次長曹進平、以及後次室中將次長黃佑民、作計室中校作參官周欣頤三人，先後送到內湖三軍總醫院進行急救，接著是作計室少將處長劉孝堂，直到8時30分左右軍聞社新聞官陳映竹也送到三總後，由三總副院長鄭書孟對外說明傷勢。

鄭書孟表示，目前送到三總的五名傷患生命跡象穩定，僅身體皮膚有面積不等的挫傷、擦傷以及撕裂傷外，其中還有一名長官脊椎、腰椎、胸椎有骨折，但目前都不需要開刀。

鄭書孟表示，因黃佑民腰椎第三、四節，以及胸椎、左側肋骨七、八、九、十節有骨折，行動不便，因此需先到加護病房觀察治療。至於陳映竹狀況穩定，左腳水腫，生命跡象穩地，但還要做電腦斷層近一步確定。

鄭書孟表示，院內也將由精神科醫師、社工、和心理師都會幫忙病人及其家屬撫慰心靈。而國防部也給予很大支持會盡量救助，

(中時 )