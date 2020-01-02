土銀推出最高2.05％的高利定存 瞄準3個月期以上存款 21:472020/01/02 工商 朱漢崙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 土銀2日宣布，將限期一月底止推出美元優利專案，若新台幣存款中途解約，臨櫃5000美元以上只要存滿3個月，就可用年利率2％計息，而倘若超過5萬美元，利率將再拉高至2.05％。 倘若非新台幣存戶解約，土銀也另有方案備選，不論新舊資金，只要單筆達美元5萬元以上，亦可享3個月以上年利率2.0％計息；土銀也指出，即使是未達美元5萬元以上的新資金，或是既有美元存款，只要臨櫃美元5,000元以上、網銀美元1,000元以上，均可用3個月以上年利率 1.95％來計息。 (工商 ) #美元 #土銀 #存款 #年利率 #解約 也許您會感興趣 推薦閱讀 行庫美元優存利率 1月擬再降 04:102019/12/30 金融．稅務 《商情》空頭回補，激勵上周五LME期鋅漲逾1.3％ 10:012019/12/30 財經 土銀種綠電 員林分行先行 13:412019/12/30 財經 合庫拚外匯業務量e化 今年底開辦外幣數位存款業務 13:492019/12/30 財經 土銀太陽能屋頂 員林分行先行 04:102019/12/31 財經要聞 土銀 歲末寒冬全台送暖 04:102019/12/31 產業特刊 土銀綠能屋頂減碳 員林分行設太陽能發電 04:102020/01/02 產業特刊 《商情》適逢英國新年假日，周三LME基本金屬期貨休市一日 10:002020/01/02 財經 銀行新春推新戶優利活儲開跑 年利率1.68％、推薦開戶獎金168元 16:042020/01/02 財經 壽險業大賣股債 銀行存款2個月暴增6400億 18:002020/01/02 財經 財經熱門新聞 美晶片廠爆慘況！台積電竟中槍？ - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 三星跳電害慘高通 聯發科5G逆襲奪肥單？ - 財經 10年來最佳手機是它 網嘆：可惜HTC回不去了 - 財經 川普2020前夕出手 港媒驚爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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