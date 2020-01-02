土銀2日宣布，將限期一月底止推出美元優利專案，若新台幣存款中途解約，臨櫃5000美元以上只要存滿3個月，就可用年利率2％計息，而倘若超過5萬美元，利率將再拉高至2.05％。

倘若非新台幣存戶解約，土銀也另有方案備選，不論新舊資金，只要單筆達美元5萬元以上，亦可享3個月以上年利率2.0％計息；土銀也指出，即使是未達美元5萬元以上的新資金，或是既有美元存款，只要臨櫃美元5,000元以上、網銀美元1,000元以上，均可用3個月以上年利率 1.95％來計息。

(工商 )