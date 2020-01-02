合庫拚節能減碳，同步拿下兩大國際標準認證。除了推動「綠能屋頂」之外，合庫近來在節能減碳方面續有展獲，包括首度拿下「ISO 50001能源管理系統」及「ISO 14064-1溫室氣體盤查」雙項國際標準認證，可說合庫在配合SDGs（聯合國永續發展目標）的重要成果展現。

世界經濟論壇「2019年全球風險報告（The Global Risks Report 2019）」指出，全球關注的前十大風險中就有五項屬於環境風險，依序為「極端天氣事件」、「氣候變遷減緩與調適措施失敗」、「天然災害」、「人為環境災害」、以及「生物多樣性損失與生態系統毀滅」，顯見環境風險已是全球所須面臨的問題。

合庫董事長雷仲達表示，為落實環境永續管理政策，已於108年正式成立跨公司的集團環境永續小組，訂定2020年至2025年短、中長期節能減碳量化目標，並在6月陸續導入「ISO 50001能源管理」與「ISO 14064-1溫室氣體盤查」兩項國際管理標準，以期透過科學化、數據化的方式建立系統化內部管理制度，來落實能源管控及節能減碳、減量目標。如今才半年內，即通過了英國標準協會國際雙認證，對於合庫來說，是與國際接軌的第一步，也是內部持續推動環境永續的動力來源。

合庫指出，未來合庫一方面將持續擴大盤查據點，購買再生能源憑證，對外亦將積極推動綠色金融，以具體行動展現企業永續發展目標。

包括配合政府2025年非核家園、能源轉型政策，合庫指出，中崙總行大樓興建初期即已導入綠建築各項相關環保節能設計，並取得內政部綠建築銀級標章認證，此外，現有行舍及營運據點皆優先採用符合環保節能標章的設備，如總部大樓屋頂設置太陽能光電板、推廣辦公室及公共區域實施節能管理、資源與廢棄物管理及作業流程電子化均為重要的執行作法，同時亦制定「供應商管理政策」，要求合作供應商簽署「供應商企業社會責任及環境永續條款承諾書」，以此多管齊下，來力挺政府新經濟政策及引導企業往「低碳經濟」發展。

(工商 )