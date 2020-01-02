林口區為新北市最多特色公園的行政區，居住生活品質佳，遷入人口日增，今年更以「林口超Fun電，孩子的快樂天堂」主題榮獲台灣健康城市健康特色獎，區長劉淑芬特別在今(2)日上午的市政會議中，獻獎給市長侯友宜，同時宣示將以環境力、藝文力、健康力、社福力及科技力，打造林口為幸福宜居城市。

林口區公所今在市政會議簡報中，依「簡政便民」、「行動治理」、「智能城市」及「新三民主義-愛民、便民、利民」理念，針對民眾在社群媒體反映的交通、公園景觀與環保等三大問題，展現區政推動成果。

侯友宜表示，林口人口108年底已達11.5萬人，近3年增加11.8％，是各區中成長最快的，而交通、公園景觀與環保等問題，是要面對的挑戰，須與桃園、中央緊密結合，進行整體規劃。

劉淑芬表示，林口區108年共移入5501人，是一座新興的城市，民眾反映的三大問題及未來重點工作，需要各局處的協助，也感謝市府團隊及各單位的合作，讓林口108年獲得許多榮耀，並以「林口超Fun電，孩子的快樂天堂」主題，榮獲衛福部國民健康署辦理的2019年台灣健康城市暨高齡友善城市「台灣健康城市健康特色獎」。

劉淑芬說，感謝市府團隊、民意代表及NGO團體的支持，打造林口首座別具特色的衛星公園，讓林口公園更好玩又有趣，成為最多特色公園的行政區，後續亦持續以環境力、藝文力、健康力、社福力及科技力，打造林口為幸福城市。

(中時 )