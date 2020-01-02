今早參謀總長沈一鳴一行共13人搭乘黑鷹直升機墜毀，同行的軍聞社女記者陳映竹透過LINE回傳失事座標，讓救難人員能及時抵達救援。對此，山岳攝影師雪羊臉書上指出，在山域求救當中最重要的就是報座標，但千萬別用LINE回報。

雪羊在臉書《雪羊視界》發文，他首先哀悼這起飛安事件，接著提到陳映竹求救的過程。雪羊表示，山域求救最重要的事就是「報座標」，只要搜救人員掌握明確座標，就能大幅提升救援效率。不過他提醒，「千萬千萬不要用Line報座標！」

雪羊解釋，前年有人在山中遇難，當時對方用LINE的內建功能報座標，結果嚴重偏差，更慘的是後來手機沒電，人到現在都還沒找到。另外，他分享回報座標最簡單的方式，只要打開內建的程式「指南針」，把那個畫面螢幕截圖下來傳出去，就是回報座標了。若是Android用戶，只要另外下載羅盤相關程式，有經緯度座標的都可，以上前提是，手機GPS功能都必須開啟。

(中時電子報)