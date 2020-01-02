中磊宣布將於CES參展，與全球電信服務商就智慧物聯網應用進行廣泛交流。中磊於此次會中將展出新世代AIoT（AI + IoT）智慧物聯網及M-IoT（Mobile IoT）行動物聯網解決方案。

研究機構Gartner預估，2019年全球連網裝置數量將達142億個，2021年更將達到250億個。而AI結合IoT而成「AIoT」已為智慧物聯網新趨勢，中磊表示，高解析度網路攝影機融合深度學習（Deep Learning），具臉部辨識、智慧分析、異常移動偵測等功能，不僅打造嚴密居家防護網，更可擴及至智慧商店、智慧城市、智慧交通等應用。

此外，中磊WiFi Mesh無線路由器可依家庭或企業環境彈性擴充網路設備，不僅安裝簡易，更提升無線訊號及家庭全覆蓋（Whole Home Coverage）能夠因應5G時代大規模機器型通訊（Massive Machine Type Communications）需求，需具備低功耗、高密度與低成本之佈署環境，中磊M-IoT智慧物聯網解決方案，可支援NB-IoT及LTE-M技術，廣泛應用於智慧能源管理、環境監測、健康照護、資產定位等。

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