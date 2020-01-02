毅嘉 2019年獲利挑戰5年新高 22:022020/01/02 工商 吳筱雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 毅嘉宣布，12月合併營收5億元、與上月持平，累計第四季單季營收為15.5億元，較上季減少約7％，全年營收為62億元，比2018年衰退近14％。毅嘉表示，在車載及光通訊產品穩定出貨及內部持續精進良率及提升製程效率下，獲利將挑戰近5年新高。 毅嘉累積2019年前三季稅後獲利為1.54億元、EPS為0.5元，換言之，只要第四季獲利能力持前三季水準，毅嘉2019年可望繳出自2015年起最佳獲利成績單。 (工商 ) #獲利 #毅嘉 #新高 #挑戰 也許您會感興趣 推薦閱讀 國泰金 獲利挑戰新高 04:092019/12/29 證券．權證 赴泰國際觀光客破3900萬人次 創歷史新高 14:182019/12/29 國際 恆生指數創五個月新高 科技股回落 10:322019/12/30 財經 《汽車股》外資買盤加油，和泰車駛上新高 10:342019/12/30 財經 《電腦設備》明年營運谷底翻，廣錠飆15月新高 12:502019/12/30 財經 恆生指數收漲93點 創逾五個月新高 17:402019/12/30 財經 棕櫚油期貨價 周一創3年新高 20:142019/12/30 財經 金價周一盤中創2個月新高 20:132019/12/30 財經 歐元兌美元匯率 周一盤中創4個半月新高 20:132019/12/30 財經 桂盟三箭齊發 明年業績拚新高 04:102019/12/31 證券．權證 財經熱門新聞 美晶片廠爆慘況！台積電竟中槍？ - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 三星跳電害慘高通 聯發科5G逆襲奪肥單？ - 財經 10年來最佳手機是它 網嘆：可惜HTC回不去了 - 財經 川普2020前夕出手 港媒驚爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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