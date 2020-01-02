毅嘉宣布，12月合併營收5億元、與上月持平，累計第四季單季營收為15.5億元，較上季減少約7％，全年營收為62億元，比2018年衰退近14％。毅嘉表示，在車載及光通訊產品穩定出貨及內部持續精進良率及提升製程效率下，獲利將挑戰近5年新高。

毅嘉累積2019年前三季稅後獲利為1.54億元、EPS為0.5元，換言之，只要第四季獲利能力持前三季水準，毅嘉2019年可望繳出自2015年起最佳獲利成績單。

(工商 )