朱正生在彰化佛光道場為志工分享美麗。

朱正生在佛光山台北道場為師姐分享美麗、聖誕前夕為佛光山台北道場志工分享美麗。

為佛光山師姐分享美麗。

此次參與安寧病房活動的二十多位造型師與攝影師們志工。

此次參與安寧病房活動的二十多位造型師與攝影師們志工。

為三總安寧病房的督導陳雅琳與主治醫師一起為病友們送暖。

因「中廣學院」課程結識張睿杰與他熱心幫助過的學生。

朱正生為大家做最後妝點造型。

許多住友在家人陪伴下留住溫馨美麗影象。

大家看到鏡中美麗的自己時當場感動泣不成聲。

彩妝造型大師朱正生在2019下半年，經歷相依為命多年的母親辭世，以及從小看著長大的外甥罹癌過世，4個月內送走2位至親，內心傷痛難以形容，他轉念投入志工行列，參與安寧病房「讓我此生再美一次」活動，鼓勵大家：「與其沉浸在失去親人的傷心情緒，不如走出來做些能讓別人開心的事，轉換心情的同時還可以助人，一舉兩得，何樂而不為。」

朱正生在「中廣學院」彩妝大師養成班結識彩妝老闆張睿杰，對方提到去年底的耶誕節將到三總安寧病房為病友們化妝，加入後，朱正生才知道這已是他們第7年為三總安寧病房安排的溫馨節目。他表示，「如果不是禮服下的點滴管線和點滴架，沒有人會知道她們是病友」，他邊忍淚邊幫病友化妝，好幾次忍不住偷偷拭淚。

朱正生認識不少彩妝業者，但是張睿杰是他印象最深刻的一位。「張先生曾問我學生中有沒有清寒子弟，他想贊助他們上課用的所有彩妝產品。我當時從任教的經國管理暨健康學院、光隆高職及頭城家商3所學校，挑選出10位同學，並將學生的聯絡資料交給他。不久之後，學生們很驚訝的將收到的彩妝用品拍照，有的甚至拍成短視頻傳給我看。那一刻起，就知道張先生不是隨便說說的人」。

張睿杰除了提供所有彩妝品供當天使用，所有在場的化粧髪型師及攝影師，大家更是熱情主動參與，現場共二十多位工作人員，忙進忙出，熱鬧溫馨。朱正生當天一下課就從學校直奔三總，現場巧遇華航時期的學妹負責化妝，她也是因現場的感動氛圍而連續參加兩年，「我被安排做所有造型的最後總監，為她們在拍照前再做一次定妝，以確保攝影成品有最美品質」。

當天現場有盲人樂團演唱、各式小點心，主治醫師扮成聖誕老公公，護士將準備好的小禮物送至病房，發送給每位病友。

現埸有位個性開朗年輕的太太，首先到活動區讓美髮師、化妝師為她打扮。「我看到她的先生在一旁，提議他們不如一起拍合照，幫她先生稍微梳理後，這對年輕夫妻當場換上正式結婚禮服，先生看著太太說『妳是我這輩子永遠的情人』，說完便深情擁吻，那個畫面讓我忍不住鼻酸」。

他分享一位病友坐在他面前不斷落淚，她說這輩子除了結婚，從來沒有這麼漂亮過。一看到鏡中的自己，感動地不停拭淚，「我的眼眶也早就紅了，只能強忍住，把自己份內的事先做好」。有幾位病友因為個人因素不方便到到公共區域化妝做造型，細心的工作人員們個別到病房先為她們敷臉保濕，再開始化妝，家人們圍著病床拍全家福，讓病友度過難忘的耶誕節。

在安寧病房裡，朱正生看到不少年輕病友，讓他對生命的無常更有感。他說，在這之前每天只要打開母親的衣櫃，看著母親生前穿過的衣服，眼淚就不自覺流下來，「那天從三總回家，和姊姊一起整理母親的遺物，我決定將所有衣服打包送給需要的人，只留下1件母親織給自己的毛衣做紀念」。

朱正生特別感謝佛光山道場的師兄、師姐們，在母親與外甥過世時無償為他們念經迴向。其實7年前，朱正生就開始在台北、台中、彰化道埸為佛光山道場志工們分享美麗的方法，透過不定期的課程安排，讓志工們能打開心靈，朝內外兼修的美麗境界前進，早與佛光山結緣，朱正生在外甥做七期間向菩薩發願，「只要這世上有需要我去做的事，請讓我知道」。

(中時 )