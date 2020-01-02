被金管會以「資歷太淺」為由，駁回代理董事長人事案的南山人壽董事尹崇堯，已確定循三商美邦人壽、全球人壽模式，先接任副董事長一職，培養參與決策的資歷，尹崇堯同時也接下南山人壽投審會主委暨主席、公平待客委員會召集人的職務。

金管會在2019年9月因南山人壽資訊系統境界頻出問題，決策顯有失當，對南山董事長杜英宗祭出停職二年的處份，南山人壽董事長即推舉南山人壽大股東尹衍樑之子尹崇堯出任代理董事長，年僅36歲的尹崇堯一時之間成為市場矚目的焦點。

金管會經保險局長施瓊華、金管會主委顧立雄二輪面試後，最終以尹崇堯在保險資歷上仍有不足，主要是尹崇堯雖已擔任南山人壽董事逾三年，且是董事長特助、南山人壽協理並到各部門歷練，但終究未曾負責公司決策，恐仍無法擔當資產近5兆元大型壽險公司的董事長，最終未同意此人事。

南山人壽在2019年12月13日董事會即推舉年逾85歲的董事陳棠，出任代理董事長，其金融資歷絕對符合金管會要求，且南山人壽不用再外找專業董事，即保留杜英宗的董事席次。

同次董事會其實也通過尹崇堯出任南山人壽副董事長，且可在董事長授權下，督導南山人壽業務及處理內外事務，並且是南山人壽投資審議委員會主委及主席，與公平待客委員會的召集人，這二個委員會一是審查南山重大投資，必要時就召開會議，公平待客則是金管會極重視的政策，每月開會。

之前三商美邦人壽大股東陳翔玠、全球人壽大股東彭騰德亦是先出現公司副董事長數年後，再出任公司董事長，即先累積決策經驗，並逐步取得金管會認同，之後再出任董事長即較無問題。

南山人壽表示，尹崇堯個性極低調，且法規並未要求副董要馬上公告，因此12月13日董事會通過後並未馬上公告，本月才公告，在此人事案後，尹崇堯即不是南山人壽經理人，進入決策階層。

(工商 )