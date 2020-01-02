AKB48 Team TP團員邱品涵日前代表該團赴日本，與AKB48及其他城市的姐妹團，一起參加第70回日本NHK紅白歌唱大賽的演出，邱品涵也是繼歐陽菲菲、翁倩玉、鄧麗君、徐若瑄、周子瑜後第6位參與紅白歌唱大賽，成績亮眼。

而AKB48 Team TP跨年夜在宜蘭跨年晚會開唱，隊長陳詩雅表示以前跨年幾乎都是待在家裡度過，「通常都是買一些點心宵夜在家裡跟爸爸媽媽一起看電視，這次的跨年活動在宜蘭跨年舞台上和歌迷一起過算是我第一次的跨年體驗。」

潘姿怡回憶在跨年時，曾在101擔任環保志工，跨年活動結束之後，幫忙撿拾地上的垃圾，弄到凌晨三四點才回家，「回家時因為太累了還差點睡過站，但是真的是非常有意義的活動。」

談到新年新願望，團員冼迪琦許願希望有更多人認識她們的團體，「也希望可以向不同方向發展，例如參與電玩、音樂類型的活動。想擴闊自己的眼界，見識不同的事物。」即將滿18歲的林于馨說：「把今年不順的事都丟掉希望新的一年可以有好運氣，期待2020也能在AKB48 Team TP裡完成很多夢想，希望自己能夠在成長更多更多。」

(中時 )