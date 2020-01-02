新北市中和警友會主任張慶忠、新北市議員陳錦錠、中和警友會顧問團團長張智倫為感謝警察於春節期間仍需堅守崗位，今（2日）上午前往中和警分局慰問致贈水果禮盒。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

年關將至，新北市中和警友會主任張慶忠、新北市議員陳錦錠、中和警友會顧問團團長張智倫為感謝警察於春節期間仍需堅守崗位，今（2日）上午前往中和警分局慰問致贈水果禮盒，由分局長林故廷代表收下，為警察同仁加油打氣。

張慶忠表示，感謝春節期間堅守崗位的員警們不分晝夜、無畏寒暑，為守護中和的治安、交通付出，透過水果禮盒慰勞員警們的辛勞，表達誠摯的感謝。張智倫指出，除了表達慰問之意，也提醒警察在工作之餘特別要注意身體健康。

(中時 )