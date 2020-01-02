感謝警察春節堅守崗位 中和警友會好窩心 22:132020/01/02 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市中和警友會主任張慶忠、新北市議員陳錦錠、中和警友會顧問團團長張智倫為感謝警察於春節期間仍需堅守崗位，今（2日）上午前往中和警分局慰問致贈水果禮盒。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和警友會主任張慶忠、新北市議員陳錦錠、中和警友會顧問團團長張智倫為感謝警察於春節期間仍需堅守崗位，今（2日）上午前往中和警分局慰問致贈水果禮盒。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真） 年關將至，新北市中和警友會主任張慶忠、新北市議員陳錦錠、中和警友會顧問團團長張智倫為感謝警察於春節期間仍需堅守崗位，今（2日）上午前往中和警分局慰問致贈水果禮盒，由分局長林故廷代表收下，為警察同仁加油打氣。 張慶忠表示，感謝春節期間堅守崗位的員警們不分晝夜、無畏寒暑，為守護中和的治安、交通付出，透過水果禮盒慰勞員警們的辛勞，表達誠摯的感謝。張智倫指出，除了表達慰問之意，也提醒警察在工作之餘特別要注意身體健康。 (中時 ) #中和 #警察 #春節 #水果禮盒 #春節期間 也許您會感興趣 推薦閱讀 小豬迷航5公里 警察啟動吐司誘豬計畫 15:042019/12/29 生活 辯論後新北街頭民調 韓蔡差距網：真殘忍 19:402019/12/30 政治 張志豪辦「歡唱迎新年音樂會」 用音符為江永昌助選 15:342019/12/31 政治 中和「櫻花陽光候車」候車亭 AI綠能城市再升級 23:022019/12/31 生活 韓中和衝票 目標要變總統故鄉 04:102020/01/01 政治要聞 保護警察 力大螺絲捐320面透明圓盾 04:102020/01/01 地方新聞 警方去年共查415件假訊息 僅四成與公共秩序有關 11:222020/01/02 社會 警察結夥訛詐 3人加重誹謗罪起訴 11:232020/01/02 社會 效法姜太公釣魚 竊賊「掉」進警察局 14:332020/01/02 社會 最後衝刺！江永昌路口拜票拚連任 18:382020/01/02 政治 社會熱門新聞 從飛鷹憶起45年前昌平墜機 方儉訴當時慘狀 - 社會 國防布？新北消防無奈：政治我們不懂 - 社會 墜機黑鷹飛航路線爆是飛行員的噩夢 這區24年4空難奪15命 - 社會 BMW新車上路檢測性能 不慎撞機車致2死 - 社會 法官認定非假新聞 《中天新聞》抗罰成功 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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