中央氣象局表示，明(3)日除了東半部及大台北山區有局部短暫雨機率外，其他各地天氣多雲到晴，好天氣將持續到下周二，民眾可把握機會出門走走。

氣象局預報員王品翔表示，明天東半部雲量偏多，有局部降雨機率，各地陽光露臉機會大，一直到下周二(7)天氣都很穩定，下周三(8)開始東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，明日清晨西半部及東北部低溫14至16度，新竹、苗栗沿海空曠地區及近山區有局部11度左右低溫發生的機率，請特別留意保暖，其他地方低溫18、19度，白天西半部高溫25、26度，東半部23、24度，西半部日夜溫差大，提醒民眾適時增添衣物；另外中南部清晨至上午間有局部霧發生的機率，行車用路請留意能見度變化。

環保署空氣品質預報顯示，明日清晨中南部地區有局部起霧機率，環境風場為偏東風，竹苗以南位於弱風區，擴散條件稍差，清晨及夜間污染物易累積，北部、宜蘭及花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，中部近山區及南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

(中時 )