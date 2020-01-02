畢業後開始求職，許多人會北漂、南漂租屋求職，就連原本就住在工作地點的畢業生也會開始考慮，「到底要出去住、還是繼續住家裡」？對此就有網友提出，最近正在想，要花6千元在公司附近租套房，同時住外面生活也變得比較自由；還是繼續每天花20分鐘通勤？

原PO就在PTT上發文表示，住家裡優點就是省錢，但較不自由，平實太晚回家也會吵到家人；若住外面套房，除了直接省下20分鐘到公司的通勤時間外，生活變得自由，可以帶朋友、女友，但是就等於年新變相少了7萬。所以詢問「住家裡騎車20分鐘通勤 v.s. 花6千租屋」到底哪個好？

對此多數網友認為還是住家裡比較好，表示6千一個月，還能拿去做別的事，約會、逛街、去吃好吃的都比租屋好，尤其通勤時間只要20分鐘，租屋真的沒必要。而且網友補充，原PO肯定想得太過天真，6千只是基本，水電、瓦斯費、生活伙食費林林總總加起來，開銷絕對比以前多更多，甚至，還有網友建議乾脆直接貸款買房。「6千塊存一年就是一台機車的錢」、「6千還只是房租，自己住還有其他花費」、「約會也是要一筆錢，省下來可以做更多事」、「住外面還有很多隱藏成本」、「住家裡，租的錢省下來給家裡當貼補」、「住家裡！20分鐘太近了」。

對此多數網友認為還是住家裡比較好，表示6千一個月，還能拿去做別的事。（圖Shutterstock）

但也有網友力推原PO搬出去住，認為男人出社會就該出去外面住，花錢買自由，也沒什麼不好，何況有女友。「男生工作後還是自己搬出去住吧」、「如果和女友開房間一個月不止6千元的話就租」、「是男人就搬出去好嗎」、「一個人住才爽」。

不少網友認為，既然有女友，是可以出去住，兩人比較有空間。但如果不想花費太多，可以折衷「吃家裡，開房間回租屋」。而比較理性的網友覺得還是住家裡好，「住家裡啊，說不定沒幾個月就分手了」，建議原PO可以「前半年都先住在家裡，因為剛升遷不穩定；半年後穩定了再考慮搬出來」。不過多數過來人透露心聲，「出社會久了會發現，離家近不用租屋多好」。

(中時電子報)