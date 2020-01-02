針對選前最後10天，為何總統蔡英文的一張「造勢行程表」，大部分集中在北台灣比較多，中部造勢行程卻反而比較少。資深媒體人黃暐瀚表示，蔡英文可能覺得中台灣非常穩。不如去搶北台灣跟南台灣，這兩塊若能大贏，就可以贏得2020。

黃暐瀚在政論節目《平論無雙》中指出，從蔡英文選前足跡地圖來看，台中市不算是重點區，可是以往選舉，大家都講到到底是決戰中台灣，還是決戰南台灣，連決戰北台灣都有人講。以往對中台灣而言，是得中台灣者得天下，而2020選舉會跟2012比較像。

黃暐瀚指出，蔡賴在中台灣造勢行程少，是因為他們覺得中台灣非常穩，所以不用去了。如果照這樣來講，就是台中一次，跟高雄、台南、屏東各一次。另蔡總統的足跡地圖在北台灣特別多，因為前年才大輸這麼多，而且中台灣到最近都還有空汙問題，所以照理講，蔡賴應該要去，比現在所看到的次數還要多、更頻繁。

黃暐瀚點出，國民黨總統候選人韓國瑜去年12月29日才剛辦了一個中台灣的造勢大會，在半夜下雨、場地泥濘的情況下，居然還有選民去現場，淋雨直到晚上9點40分，韓國瑜才出現，以中台灣來看，對蔡英文應該也是一個警訊，但蔡並沒有選擇回防中台灣，黃暐瀚解讀說，蔡英文應認為台中大贏非常穩，既然中台灣空汙問題無法解決，乾脆去搶北台灣跟南台灣，這兩塊若能大贏韓國瑜，就可以贏得2020。

(中時電子報)