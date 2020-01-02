王若琳去年獲得金曲獎評審團獎，近來發行新翻唱專輯《愛的呼喚》，她為新作籌備1年，在錄製新歌〈我只在乎你〉時，唱到一度哽咽，被歌詞、曲風深深打動，「這是偉大情感，所有人類即使不曾擁有過，都會被感動，因為人類心底最深處都希望找到完全信任自己的歸屬。」

她在〈我只在乎你〉MV飾演專門設計機器人的工程師，戴眼鏡、大捲髮，一副宅女模樣，讓自認不會演戲的她，笑說：「我不知道演不演得出來，連導演也對我說要指導不會演戲的人也是很難。」

她透露剛好角色屬於較話不多型，「不算會演戲也有扶助這個角色的木訥。」她在MV裡埋頭苦幹工作，內心卻渴望真愛，直到某天，她發現愛上在餐廳當服務生的機器人，展開一段突破世俗、跨越界限的甜美愛情，她認為劇情很浪漫，「上張《摩登悲劇》也有寫到師生戀，各種懸殊戀，都非常喜歡。」

王若琳在新專輯中，還挑戰日文、粵語情歌，特地找日本、香港的朋友一句一句錄音教導，她的父親王治平聽完她新作，讚說：「〈寒雨曲〉很好聽。」她談到大家對愛情都是無限嚮往，但在真實生活中卻不常發生，她目前單身1年，在錄音、製作新歌時，都是憑藉想像力去揣摩情感，打趣：「才華，小時候《千面女郎》看太多，很常想像揣摩另一個女生是什麼感覺。」

今年31歲的她，對於談戀愛用放開心胸、順其自然的態度來看待，「會來就來，沒有感覺也不會去找，看命運帶來誰。」加上父母親從小用開明態度，從不會硬要她去做什麼事，也不過問感情，她感謝說：「他們很放心我，讓我自由自在。」

(中時 )