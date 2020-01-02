新年第一個上班日就有民眾發大財！威力彩今(2)晚開獎，頭獎3.41億元，由新北市土城區永安街的「投彩商行」開出，一人獨得。

威力彩第109001期今晚開獎，第一區中獎號碼為07、16、12、30、03、20，第二區中獎號碼為08號。

(中時電子報)