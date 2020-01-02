威力彩3.41億頭獎開出！ 獎落土城一人獨得 22:232020/01/02 中時電子報 呂承哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 威力彩開獎一人獨得 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新年第一個上班日就有民眾發大財！威力彩今(2)晚開獎，頭獎3.41億元，由新北市土城區永安街的「投彩商行」開出，一人獨得。 威力彩第109001期今晚開獎，第一區中獎號碼為07、16、12、30、03、20，第二區中獎號碼為08號。 (中時電子報) #威力彩 也許您會感興趣 推薦閱讀 財經熱門新聞 三星跳電害慘高通 聯發科5G逆襲奪肥單？ - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 威力彩3.41億頭獎開出！ 獎落土城一人獨得 - 財經 iPhone SE2晶片 將採台積電7奈米製程 - 財經 美巨頭沒講錯！ 台積電助攻聯發科仍擋不住5G危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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