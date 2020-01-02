賽考斯基公司(Sikorsky)的H-60/S-70 黑鷹直升機(Blackhawk)，可說是這個時代性能最好、泛用性最廣的通用直升機，有著運量大、改裝潛力高、額外推力足的優點，有著各種衍生型，包括救援型HH-60，特戰型MH-60、反潛型SH-60等等。然而還有一種「匿蹤黑鷹」，曾經參與2011年的狙擊賓拉登行動，但是這型直升機的外貌仍然不為人所知，所有軍事分析師、模型師與電影道具師只能憑想像力填補。

2011年5月2日，美國海軍海豹突擊隊(SEAL)搭乘3~4架直升機，深入巴基斯坦，成功擊殺「蓋達組織」首領奧薩馬·賓拉登，是美國反恐戰爭的重要勝利。然而在第二天，人們發現這場行動其實曾經出了些差錯，至少一架直升機墜毀，因為在 賓拉登別墅的圍牆上，有一塊不尋常的直升機尾部殘骸，尾槳部分有一個不尋常的蓋子，槳葉的片數也增加為5片，主要是降噪以及降低雷達反射面，但是它不符合所有已知的直升機。

軍事迷從尾部的大小判斷，它是一種10噸級的直升機，與黑鷹相似，因此多數軍事分析師認為，它是一種經過徹底改裝的「匿蹤黑鷹」(Stealth-Blackhawk)，或叫寂靜黑鷹(Silent-Blackhawk)。

美軍海豹隊在狙擊賓拉登後，遺留在當地的直升機尾部，是目前唯一確認匿蹤黑鷹的線索。(圖/美聯社)

根據突襲後所發布的一些軍方官方聲明，他們承認有一架直升機墜毀，所幸他們在行動前已有多派一架直升機在上空擔任後援，因此突擊隊員不至於回不了家。聲明解釋，墜毀的直升機並非機械故障，而是在放下突擊隊員，回到空中待命時，引擎吸入熱而稀薄的空氣，導致直升機升力大減而失控墜毀，就在迫降的時候，機尾撞到4公尺高的圍牆上。

顯然這架直升機並非外星人技術，仍然受限於物理學與空氣動力知識，但是軍迷仍然想了解更多，主要是想知道它的全部外觀，以及相同的直升機有多少架。

說到匿蹤直升機，波音與賽考斯基在1996年首次飛行RAH-66卡曼契直升機(Comanche)是值得參考的對象，雖然這款最高等級的攻擊直升機在2004年因預算削減而停止研發，但是相關技術仍然保留在賽考斯基，因此應用到黑鷹身上也是合情合理的，於是航空學家網的撰文作者大衛‧聖西奧迪(David Cenciotti)與軍事畫家悠果‧卡雷斯布尼(Ugo Crisponi)，推測匿蹤黑鷹 應該會有一種較為稜角的身型，而且主旋翼應該也會有降音罩，而槳葉的末端會向下折，減少翼尖渦流。

賽考斯基與波音共同製作的RAH-66匿蹤攻擊直升機，可惜沒有量產。(圖/美國陸軍)

這樣的設計方向得到不少軍迷的認可，威龍模型公司(Dragon Models)在2012年推出的「匿蹤黑鷹」1:144模型，借用這樣的設計。

威龍公司在2011年推出的匿蹤黑鷹模型。(圖/威龍)

另一種設計則認為匿蹤黑鷹的外型會更銳利，比如在2012年12月上映的美國電影「00:30凌晨密令」(Zero Dark Thirty )，設計了一種機首呈現尖銳稜角的匿蹤黑鷹，令人聯想到世界首款匿蹤戰機F-117夜鷹式(Nighthawk)。電影公司也很有技巧的透露一批「仿造檔案照片」，許多網友信以為真，以為這就是真實的匿蹤黑鷹。

「00:30凌晨密令」電影中的匿蹤黑鷹。(圖/網路)

然而這個設想也不是亂設計的，一份2011年底公布的解密文件顯示，在1978年美國陸軍研究與技術實驗室，與賽考斯基飛機進行了「低雷達橫截面（LRCS）機身結構的結構概念和氣動分析 」的論文，展示了三種LRCS機身配置。

第一種配置略微改變了機艙中部（駕駛艙）前方的基線機身，從而產生了經過改裝的機頭，因此總長略有增加。

第二種配置機身變成梯型，增加了整體長度，寬度和高度，但是縮小了艙內空間，不符合空氣動力學，垂直爬升率只有原本黑鷹的15％，長相過於極端。

第三種有一個傾斜的扁平的側面在整個機身上成型。狹窄的駕駛艙使飛行員和副駕駛員的座位彼此靠得更近，然而，前擋風玻璃的坡度，被認為對飛行機組人員造成了可見度問題。

1978年的匿蹤直升機研究草圖。(圖/The Drive)

這3種設計並有實際試作，但為為後來的匿蹤化設計做了基礎研究，由於受限於當時的電腦運算能力，因此形狀都偏向幾合平面型，如同F-117的外觀，而不是更現代匿蹤戰機如F-22或F-35那樣，兼具空氣動力學與匿蹤性能。

然而到了2015年，軍事作家尚恩·奈洛爾（Sean Naylor）的一本書名為《無情的打擊》(Relentless Strike)，提供了有關匿蹤黑鷹的更多詳細信息，在書中他將匿蹤黑鷹的稱為MH-X，並且表示MH-X並沒有量產，它們原本是內華達州51區的機密實驗機，總數只有2架，獵殺賓拉登就是直接將實驗機動用到戰場，性能仍然不穩定，這也就是任務摔毀1架的其中一個原因。

航空學家繪製的另一種匿蹤黑鷹想像圖，外型不進行過大的修改，只在主旋翼、發動機進氣口、排氣口與尾旋翼做了匿蹤化處理。(圖/theaviationist)

有趣的是，奈洛爾稱，獵殺賓拉登並不是MH-X唯一的實戰，就在巴基斯坦行動成功以後，特戰司令相當滿意MH-X的隱密性能，於是在2014年7月4，日從ISIS手中解救被俘的美國記者詹米斯‧福利(James Foley)和其他人質的行動，也有派出MH-X。

(中時電子報)