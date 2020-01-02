賽考斯基公司(Sikorsky)的H-60/S-70 黑鷹直升機(Blackhawk)，可說是這個時代性能最好、泛用性最廣的通用直升機，有著運量大、改裝潛力高、額外推力足的優點，有著各種衍生型，包括救援型HH-60，特戰型MH-60、反潛型SH-60等等。然而還有一種「匿蹤黑鷹」，曾經參與2011年的狙擊賓拉登行動，但是這型直升機的外貌仍然不為人所知，所有軍事分析師、模型師與電影道具師只能憑想像力填補。

2011年5月2日，美國海軍海豹突擊隊(SEAL)搭乘3~4架直升機，深入巴基斯坦，成功擊殺「蓋達組織」首領奧薩馬·賓拉登，是美國反恐戰爭的重要勝利。然而在第二天，人們發現這場行動其實曾經出了些差錯，至少一架直升機墜毀，因為在 賓拉登別墅的圍牆上，有一塊不尋常的直升機尾部殘骸，尾槳部分有一個不尋常的蓋子，槳葉的片數也增加為5片，主要是降噪以及降低雷達反射面，但是它不符合所有已知的直升機。

軍事迷從尾部的大小判斷，它是一種10噸級的直升機，與黑鷹相似，因此多數軍事分析師認為，它是一種經過徹底改裝的「匿蹤黑鷹」(Stealth-Blackhawk)，或叫寂靜黑鷹(Silent-Blackhawk)。

美軍海豹隊在狙擊賓拉登後，遺留在當地的直升機尾部，是目前唯一確認匿蹤黑鷹的線索。(圖/美聯社)
美軍海豹隊在狙擊賓拉登後，遺留在當地的直升機尾部，是目前唯一確認匿蹤黑鷹的線索。(圖/美聯社)

根據突襲後所發布的一些軍方官方聲明，他們承認有一架直升機墜毀，所幸他們在行動前已有多派一架直升機在上空擔任後援，因此突擊隊員不至於回不了家。聲明解釋，墜毀的直升機並非機械故障，而是在放下突擊隊員，回到空中待命時，引擎吸入熱而稀薄的空氣，導致直升機升力大減而失控墜毀，就在迫降的時候，機尾撞到4公尺高的圍牆上。

顯然這架直升機並非外星人技術，仍然受限於物理學與空氣動力知識，但是軍迷仍然想了解更多，主要是想知道它的全部外觀，以及相同的直升機有多少架。

說到匿蹤直升機，波音與賽考斯基在1996年首次飛行RAH-66卡曼契直升機(Comanche)是值得參考的對象，雖然這款最高等級的攻擊直升機在2004年因預算削減而停止研發，但是相關技術仍然保留在賽考斯基，因此應用到黑鷹身上也是合情合理的，於是航空學家網的撰文作者大衛‧聖西奧迪(David Cenciotti)與軍事畫家悠果‧卡雷斯布尼(Ugo Crisponi)，推測匿蹤黑鷹 應該會有一種較為稜角的身型，而且主旋翼應該也會有降音罩，而槳葉的末端會向下折，減少翼尖渦流。

賽考斯基與波音共同製作的RAH-66匿蹤攻擊直升機，可惜沒有量產。(圖/美國陸軍)
賽考斯基與波音共同製作的RAH-66匿蹤攻擊直升機，可惜沒有量產。(圖/美國陸軍)

這樣的設計方向得到不少軍迷的認可，威龍模型公司(Dragon Models)在2012年推出的「匿蹤黑鷹」1:144模型，借用這樣的設計。

威龍公司在2011年推出的匿蹤黑鷹模型。(圖/威龍)
威龍公司在2011年推出的匿蹤黑鷹模型。(圖/威龍)

另一種設計則認為匿蹤黑鷹的外型會更銳利，比如在2012年12月上映的美國電影「00:30凌晨密令」(Zero Dark Thirty )，設計了一種機首呈現尖銳稜角的匿蹤黑鷹，令人聯想到世界首款匿蹤戰機F-117夜鷹式(Nighthawk)。電影公司也很有技巧的透露一批「仿造檔案照片」，許多網友信以為真，以為這就是真實的匿蹤黑鷹。

「00:30凌晨密令」電影中的匿蹤黑鷹。(圖/網路)
「00:30凌晨密令」電影中的匿蹤黑鷹。(圖/網路)

然而這個設想也不是亂設計的，一份2011年底公布的解密文件顯示，在1978年美國陸軍研究與技術實驗室，與賽考斯基飛機進行了「低雷達橫截面（LRCS）機身結構的結構概念和氣動分析 」的論文，展示了三種LRCS機身配置。

第一種配置略微改變了機艙中部（駕駛艙）前方的基線機身，從而產生了經過改裝的機頭，因此總長略有增加。

第二種配置機身變成梯型，增加了整體長度，寬度和高度，但是縮小了艙內空間，不符合空氣動力學，垂直爬升率只有原本黑鷹的15％，長相過於極端。

第三種有一個傾斜的扁平的側面在整個機身上成型。狹窄的駕駛艙使飛行員和副駕駛員的座位彼此靠得更近，然而，前擋風玻璃的坡度，被認為對飛行機組人員造成了可見度問題。

1978年的匿蹤直升機研究草圖。(圖/The Drive)
1978年的匿蹤直升機研究草圖。(圖/The Drive)

這3種設計並有實際試作，但為為後來的匿蹤化設計做了基礎研究，由於受限於當時的電腦運算能力，因此形狀都偏向幾合平面型，如同F-117的外觀，而不是更現代匿蹤戰機如F-22或F-35那樣，兼具空氣動力學與匿蹤性能。

然而到了2015年，軍事作家尚恩·奈洛爾（Sean Naylor）的一本書名為《無情的打擊》(Relentless Strike)，提供了有關匿蹤黑鷹的更多詳細信息，在書中他將匿蹤黑鷹的稱為MH-X，並且表示MH-X並沒有量產，它們原本是內華達州51區的機密實驗機，總數只有2架，獵殺賓拉登就是直接將實驗機動用到戰場，性能仍然不穩定，這也就是任務摔毀1架的其中一個原因。

航空學家繪製的另一種匿蹤黑鷹想像圖，外型不進行過大的修改，只在主旋翼、發動機進氣口、排氣口與尾旋翼做了匿蹤化處理。(圖/theaviationist)
航空學家繪製的另一種匿蹤黑鷹想像圖，外型不進行過大的修改，只在主旋翼、發動機進氣口、排氣口與尾旋翼做了匿蹤化處理。(圖/theaviationist)

有趣的是，奈洛爾稱，獵殺賓拉登並不是MH-X唯一的實戰，就在巴基斯坦行動成功以後，特戰司令相當滿意MH-X的隱密性能，於是在2014年7月4，日從ISIS手中解救被俘的美國記者詹米斯‧福利(James Foley)和其他人質的行動，也有派出MH-X。

文章來源：The Story Of The “Famous” Renderings Of The Secretive Stealth Black Hawk revealed by the Osama Bin Laden raid
文章來源：Origins Of Stealth Black Hawks Date Back Over Three Decades Before The Bin Laden Raid

(中時電子報)

#黑鷹 #直升機 #MH-X.匿蹤黑鷹 #賓拉登