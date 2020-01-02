編號933UH-60M黑鷹直升機2日上午執行任務時不幸墜毀，造成包括參謀總長沈一鳴等8名將士官殉職的重大事件，對此，環保人士、綠黨立委候選人方儉深感哀痛，憶起45年前所發生的昌平演習墜機事故，只出當時景況十分淒慘，至今想起仍不寒而慄。

這起墜機事件導致包括參謀總長沈一鳴等8名將士官殉職，國軍痛失英才，方儉在臉書憶起，1月3日是家父逝世30年，看到這悲傷的新聞，十分感慨唏噓。方儉表示，雖然昌平演習墜機事故已經過了整整45年，當時的記憶仍然是非常清晰而深刻的。

方儉回憶，父親一生效忠國家、領袖，無怨無悔。當時自己就讀國中三年級，晚上回家時家中漆黑一片，讓他感到非常反常，因為家裡一直都會有人在家，怎麼會沒有人呢？後來跑去鄰居同學家坐著，直到父親的司機出現，把他接到一個不知名的地方，母親、弟弟和一些長輩們都在那裡，才知道發生這起事件。

昌平演習墜機事故導致13位將軍、士官殉難，陸軍總司令于豪章重傷、癱瘓，方儉指出，由於父親是第一軍團政戰部主任，原本也要參加這次演習視察，但因腰傷臨時告假，才倖免於難。但當時很多人以為家父在飛機上，遍尋不獲，後來連絡到駕駛，才知道他沒上飛機。

方儉表示，這件事情當時絕對是機密，將領殉難後，官方急著找棺木，將亡者入歛，甚至連棺木的油漆都來不及漆上，由於亡者的屍首受到重擊，殘缺不全，當時的景況十分淒慘，至今想起仍不寒而慄。

方儉指出，12月27日兩架直升機失事，也摔掉了14顆星星，這批高階將領都是蔣經國的最重要軍事人才，不僅比任何一次國軍戰役死傷更慘重，並打亂蔣經國的軍事布局，「一般都認為，如果沒有這次事故，于豪章當上參謀總長，苟雲森當陸軍總司令，蔣經國人馬的接班梯隊根本排不上郝柏村」。該事件也造成方儉父親從一軍團調到金門，不久後，蔣介石逝世，政戰力量開始消退，台灣歷史也走向另一條道路。

方儉表示，沈一鳴將軍等人殉難，是一次重大的國殤，但是和1974年的空難對歷史的影響力比較，應該是較小的。

(中時電子報)