大陸人氣節目《歌手2020》日前曝光嘉賓陣容，豪華程度令網友讚嘆連連，不僅天王蕭敬騰（老蕭）、徐佳瑩(LaLa)再度驚喜回歸，還有一位超大咖的日本天后也赫見名單上。
《歌手2020》首發名單近日在陸網瘋傳，7位選手實力一個比一個堅強，分別為華晨宇、毛不易、周深、袁婭維、蕭敬騰、徐佳瑩與日本天后米希亞（MISIA），老蕭今（2日）也在微博宣告回歸《歌手》，「我來了。2020祝大家遇雨則發」，幽默拿自己「雨神」封號開玩笑。
金曲歌王蕭敬騰歌唱實力深厚，他先前在高雄跨年晚會「愛‧Sharing2020高雄夢時代跨年派對」一連獻唱經典歌曲《讓我為你唱情歌》、《只能想念你》、《阿飛的小蝴蝶》、《王妃》，引爆PTT網友熱議不斷，讚嘆他現場演唱超猛，「老蕭現場真的很棒」、「這才叫跨年演唱氛圍」、「老蕭強到爆」、「老蕭真的屌打全台所有跨年場」。
(中時電子報)
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