2017年8月14日，管中閔獲頒空軍獎章後與沈將軍合照。（圖／取自管中閔臉書）

UH-60M黑鷹直升機今天在新北坪林、宜蘭交界處失事，機上13人共8人罹難，參謀總長沈一鳴遺體晚間8時13分抵達三總，上百名官兵進行軍禮迎靈，送參謀總長最後一程。台大校長管中閔也在臉書發文，敬悼沈一鳴將軍。

三總院方在懷德廳設置臨時靈堂供各界弔唁致意，並在臨時靈堂入口處舉行軍禮迎靈，兩側有三軍儀隊恭迎禮兵和憲兵恭迎軍官代表，估計約上百人；國防部長嚴德發及三軍司令都參加。

UH-60M黑鷹直升機今天在新北坪林、宜蘭交界處失事，機上13人共8人罹難，參謀總長沈一鳴遺體晚間8時13分由救護車送抵三總，上百名官兵以軍禮迎靈，沈一鳴家屬在救護車後跪地哭喊「一鳴，回來了」。

內湖三總在懷德廳設置臨時靈堂供各界弔唁，並在臨時靈堂入口處舉行軍禮迎靈，兩側有三軍儀隊禮兵和憲兵軍官代表，估計約上百人；國防部長嚴德發率三軍司令等將領行禮。

台大校長管中閔也在臉書發文，貼出3張他與沈一鳴的合照，敬悼沈一鳴將軍。

(中時電子報)