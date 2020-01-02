畫你所「愛」！FLOMO富樂夢帶孩子將「愛」廣傳。(富樂夢提供／曹婷婷台南傳真)

FLOMO富樂夢從2016年起與日本神奈川縣美術協會合作，徵選台灣兒童畫作前進日本，帶領台灣囝仔藉由創意畫作走向國際舞台，不僅參賽人數破千名，作品也備受國際肯定，今年以「2020 愛你愛妳－傳情畫意」為主題，活動鎖定18歲以下少年或兒童，即日起開放報名投稿，徵件時間至2019年2月7日。

「創意是孩子最棒的天賦，相信每個孩子都是天生的藝術家，也期待透過這個媒介，給更多還沒有機會能展現自我、沒有自信的孩子，給外界一個重新定義及認識自己的機會。」 FLOMO富樂夢觀光工廠主任王郁芳表示，這項跨國合作至今將屆4年，不僅參賽人數破千，作品也備受國際肯定，數次奪得日本縣展青少年優秀獎、潛力獎、創意獎等佳績。

徵件將邀請美術專家評選出30件優秀作品送往至日神奈川縣美術家協會進行最後決選，入選30件優秀作品將於2020年4月29日05月2日於日本橫濱市民美術館展出，促成青年世代的創意、美感交流。

響應2020（諧音：愛你／愛妳）年的到來，本次FLOMO富樂夢以「對您而言，愛是什麼？」為引言，邀請孩子將對於「愛」的想像繪製下來。並表示透過「日本縣展」，為孩子把這份心意「遠傳出去」。 活動洽詢電話：07-6996173、活動洽詢單位：FLOMO富樂夢觀光工廠。

(中時 )