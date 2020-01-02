迎家國際旅行社的「愛高球」，在春暖花的4月 13日至4月17日，將與中國東方航空合作推出蘇州水鄉2020高爾夫春風得意邀請賽5天，將聚集60名高爾夫球愛好者，在蘇州三個著名高爾夫球場舉辦賽事。

上有天堂，下有蘇杭，秦淮人家，人傑地靈，台灣飛往江蘇地區，僅約2個小時，並擁有許多風格異趣的球場，舉凡多池塘／多湖泊／高山地型／多沙坑／長距離等各式風格，完全滿足高爾夫愛好者的征服心。

經典「愛高球」和中國東方航空共同推出，並在當地全力支持下，嚴選蘇州三陽(18洞)和蘇州太陽島(18洞)和中國十大最美的球場 太湖高爾夫俱樂部，為此次的經典球場。並贈送參與者蘇州或無錫半日遊，在打球的同時，更可享受高球旅遊的樂趣。

蘇州水鄉2020高爾夫春風得意邀請賽5天3場球賽，搭乘中國東方航空直飛無錫，午去午回，住宿距球場1小時內，輕鬆免勞頓，頂極奢華的崑山白金瑞士大酒店，精選蘇州風味高級餐飲，還有了解當地的民俗風情旅遊，全程高球專業領隊陪同服務。

瀕臨金澄湖畔的三陽高爾夫鄉村俱樂部，位於上海、蘇州、昆山的中心地帶，占地 115 公頃，是一座全長7160碼，標準杆72杆的18洞國際比賽級球場，球場由國際知名高爾夫球場設計顧問公司和臺灣高爾夫界精英共同精心規劃設計。球場對草坪的維護，更為全國首見，除了 BENT 果嶺及百慕達外，冬季更採用交播技術植草，從而三陽球場一年四季綠意盎然。

蘇州太陽島位於美麗的陽澄湖邊，是一個典型的＂Links＂球場，風光秀麗，充滿古典氣息。設計師利用自然條件創造了變幻多端的元素：崎嶇不平的沙丘、連綿起伏的小山坡、水坑，沙障——使其極富挑戰性。當然，就算是風和日麗的一天，要克服球場的坎坷不平和許多盲洞的果嶺，也不是一件容易的事，一不小心就可能將球擊落穀底。也許，正是這種極端的挑戰，吸引了不少擁有多年球齡的球手，使他們

樂在其中，流連忘返。

由仁泰集團投資的蘇州太湖高爾夫項目包含18 洞國際錦標賽球場、會員制俱樂部、高爾夫別墅、酒店式公寓、五星級酒店等配套設施。整個項目占地2000餘畝，依山面水，攬盡太湖絕佳風光。蘇州太湖國際高爾夫俱樂部屢獲殊榮，連續多年被評為＂全國十佳球場＂、＂江蘇地標球場＂、＂中國十大非凡高爾夫度假村＂、＂全國二十佳必打球場＂；同時還是＂歐巡賽中國地區指定場地＂、＂中國全明星賽的指定場地＂、＂中國國家隊訓練基地＂。迄今，俱樂部已連續五年成功舉辦世界級高爾夫賽事＂歐亞女子公開賽＂。

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