對抗氣候危機 德國鐵路降價吸引旅客 22:542020/01/02 中時 蔡鵑如 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 德國國家鐵路公司的ICE高速列車宣布，搭乘超過50公里的長途旅程，票價可打9折。這是該公司17年來第一次降價。(圖摘自shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 對抗氣候變遷，從搭大眾運輸做起！德國國家鐵路公司的ICE高速列車的長程路線，17年來第一次降價。德國國鐵希望藉由下調票價，讓搭火車變成更具吸引力的選擇，以因應暖化危機。 國鐵表示，里程數超過50公里的ICE高速列車旅客，票價將可調降1成。另外該公司也針對部分服務，例如載運自行車，提供更實惠的票價。國鐵認為，這波降價，可望為公司每年增加5百萬人次的載客量。 不過，並非所有通勤族今年都能享受較低廉的票價。在柏林、漢堡、不來梅和布蘭登堡等地的短程和大眾運輸價格，今年反而都將調漲。 (中時 ) #票價 #德國 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中「雙十公車」10元坐好坐滿 04:102019/12/29 《旺來報》 中市跨年雙現場實施交管 籲利用大眾運輸不塞車 09:572019/12/29 生活 港人將可用電子支付方式 乘搭廣州大眾運輸 12:582019/12/29 兩岸 陸國台辦批民進黨：大搞綠色恐怖、製造兩岸敵意對抗 17:352019/12/31 兩岸 國台辦批製造兩岸敵意對抗 04:102020/01/01 政治要聞 春節限定 加購台灣大4G上網流量加量又降價 11:592020/01/02 科技 中鐵集團：持續推動市場化債轉股方案 13:192020/01/02 財經 春節限定 台灣大加價購再祭「加量又降價」 13:192020/01/02 財經 《通信網路》瞄準寒假短期吃到飽需求，台灣大祭「加量又降價」 13:412020/01/02 財經 陸今年鐵路將投產新線逾4000公里 其中高鐵2000公里 19:492020/01/02 兩岸 國際熱門新聞 收兵！伊拉克示威群眾撤離美大使館 只留一句話 - 國際 黑鷹失事參謀總長殉職 全球媒體關注 - 國際 取代醫生？檢測乳癌 谷歌曝驚人數據 - 國際 澳洲總理探災區 民眾狂譙他白癡 - 國際 黑鷹直升機失事 美製造商提供調查機構協助 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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