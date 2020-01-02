對抗氣候變遷，從搭大眾運輸做起！德國國家鐵路公司的ICE高速列車的長程路線，17年來第一次降價。德國國鐵希望藉由下調票價，讓搭火車變成更具吸引力的選擇，以因應暖化危機。

國鐵表示，里程數超過50公里的ICE高速列車旅客，票價將可調降1成。另外該公司也針對部分服務，例如載運自行車，提供更實惠的票價。國鐵認為，這波降價，可望為公司每年增加5百萬人次的載客量。

不過，並非所有通勤族今年都能享受較低廉的票價。在柏林、漢堡、不來梅和布蘭登堡等地的短程和大眾運輸價格，今年反而都將調漲。

(中時 )