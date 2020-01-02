2020年第一個交易日，歐美股市齊聲歡唱。泛歐STOXX 600指數早盤勁升0.9％，美股3大指數同步開高，早盤漲幅在0.5％至1％之間。

歐股3大指數2日連袂走揚。英股勁揚1％，法股強彈1.2％，德股揚升0.9％。泛歐STOXX 600指數連跌兩日後，2020年第一個交易日終於揚眉吐氣，早盤勁升0.9％。

全球多項政經利多消息，激勵歐美股市在新春第一個交易日走揚。大陸再次宣布調降金融機構存款準備金率，此為2018年來第八度降準，且美國總統川普透露中美第一階段貿易協議將於1月15日在白宮簽署，進一步提振市場信心。

Spreadex金融分析師坎培爾（Connor Campbell）指出，中美將於1月15日簽署第一階段貿易協議，激勵股市開高。

法國空中巴士2019年交機量超越美國同業波音，重回全球最大飛機製造商寶座，2日盤中股價躥揚3％，可望寫下3個月最大漲幅，帶動法國股市早盤躥揚。

拜全球主要央行寬鬆貨幣，以及經濟衰退風險消退所賜，泛歐STOXX 600指數2019年狂飆23％，寫下全球金融危機以來最大年漲幅。儘管最新報告顯示，德國與英國製造業仍深陷緊縮，不過並未影響兩國股市在新年第一個交易日開高。英國將於1月31日正式脫離歐盟，市場正密切關注情勢發展。

此外，歐元區製造業也難甩頹勢。研究機構IHS Markit最新報告顯示，歐元區12月製造業採購經理人指數（PMI）終值為46.3，雖優於初值的45.9，但遜於11月終值的46.9，且仍低於象徵景氣榮枯分水嶺的50。

德國12月製造業PMI終值跌至兩個月新低的43.7。

(工商 )