澳洲野火持續延燒，成千上萬名到東部海岸渡假的遊客與當地居民被迫撤離，軍方甚至出動軍艦和直昇機，疏散受困的民眾。 澳洲東南部海岸為夏季熱門旅遊景點，但高溫和強風助長火勢，東南部的維多利亞省與新南威爾斯省多處陷入火海，威脅當地多個城鎮。澳洲政府敦促重災區民眾撤離，並警告周末將出現高熱氣候，可能加重災情。 澳洲總理莫瑞森（Scott Morrison）表示，「現階段首要任務是滅火，並把民眾疏散到安全的地方。維多利亞省與新南威爾斯省部分地區遭到野火破壞殆盡，失去電力和通訊。」

澳洲官方表示，自本周一（2019年12月30日）以來，維多利亞省與新南威爾斯省已有8人命喪火窟，還有18人失蹤。

一艘海軍軍艦2日抵達維多利亞省東部海邊城市馬拉庫塔（Mallacoota），當地約有4,000名居民和觀光客自30日起便受困海灘。 澳洲海軍表示，皇家海軍兩棲登陸艦「喬勒斯號」（HMAS Choules）可容納1,000人，將民眾送到最近的港口需要16至17個小時，未來幾日將往返數趟提供救援。

澳洲軍方已出動五架直昇機至南部海岸，支援消防隊與運送水和柴油等物資。直昇機將協助救援傷患、長者與兒童。

野火肆虐的地區超市與加油站大排長龍，民眾為了協助救火或撤離災區，將超市貨架上的食品一掃而空。目前超過5萬人無電可用，部分城鎮缺乏飲用水。

新南威爾斯省政府已在12月27日宣布進入緊急狀態，有關當局有權強制民眾撤離。澳洲最高峰所在的科修斯科山國家公園（Kosciuszko National Park）已經關閉。

澳洲本次野火季已經焚燒超過400萬公頃的林地，1,000多棟房屋慘遭祝融，近日南部海岸便有多達381間房屋付之一炬。

(工商 )