擺脫7個月萎縮 韓製造業活動重返成長 23:002020/01/02 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日經／Markit韓國12月製造業採購經理人指數（PMI）從上月的49.4升至50.1，不僅高於榮枯分界線50，更創下去年4月以來新高。韓國製造業活動歷經7個月萎縮後重返成長，主因在於海外需求回溫、業務量創下2018年中以來最強勁增長。 (工商 ) #製造業 #成長 #韓國 #萎縮 #活動 也許您會感興趣 推薦閱讀 美製造業景氣 有望觸底反彈 04:092019/12/29 財經要聞 工廠勞力高學歷化 04:092019/12/29 專題周報 韓國瑜呼籲蔡不要如擠牙膏地把他往一國兩制擠 16:592019/12/29 政治 台經院製造業景氣燈號 終於好轉為黃藍燈 10:192019/12/31 財經 陸統計局：12月份中國製造業PMI為50.2％ 景氣穩定 10:262019/12/31 財經 陸12月製造業PMI 連2月擴張 04:092020/01/01 焦點新聞 官方製造業PMI 連二月擴張 04:102020/01/01 全球財經 《國際經濟》結束連7月萎縮，南韓12月製造業重返擴張 09:432020/01/02 財經 陸12月財新製造業PMI51.5斷回升勢頭 10:322020/01/02 財經 台製造業擴張 12月續升至56.2％ 12:462020/01/02 財經 財經熱門新聞 三星跳電害慘高通 聯發科5G逆襲奪肥單？ - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 威力彩3.41億頭獎開出！ 獎落土城一人獨得 - 財經 iPhone SE2晶片 將採台積電7奈米製程 - 財經 美巨頭沒講錯！ 台積電助攻聯發科仍擋不住5G危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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