日經／Markit韓國12月製造業採購經理人指數（PMI）從上月的49.4升至50.1，不僅高於榮枯分界線50，更創下去年4月以來新高。韓國製造業活動歷經7個月萎縮後重返成長，主因在於海外需求回溫、業務量創下2018年中以來最強勁增長。

(工商 )