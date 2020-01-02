IHS Markit2日公布，印度去年12月製造業PMI由上月的51.2升至52.7，不僅高於榮枯分界線50，亦改寫7個月新高，主因在於新訂單增速創下去年7月以來新高，加上企業提高產量與恢復增聘勞工的拉抬。

(工商 )