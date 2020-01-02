據研調機構IHS Markit與CIPS報告顯示，英國去年12月製造業採購經理人指數（PMI）終值為47.5，略高於初值47.4，但低於11月的48.9並創下四個月新低。其中產出指數跌至45.6，此為2012年7月以來新低。全球經濟放緩拖累需求，加上脫歐逐漸明朗促使企業減少囤貨，導致英國製造業活動降溫。

(工商 )