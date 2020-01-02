英國晶片設計公司Imagination Technologies2日宣布與蘋果簽訂新的多年授權協議，蘋果將支付授權金以取得該公司各式智慧財產權。蘋果曾是Imagination Technologies最大客戶，但2017年時取消合作導致後者營收銳減、股價暴跌。

(工商 )