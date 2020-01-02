Imagination Technologies與蘋果簽訂授權協議 23:212020/01/02 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英國晶片設計公司Imagination Technologies2日宣布與蘋果簽訂新的多年授權協議，蘋果將支付授權金以取得該公司各式智慧財產權。蘋果曾是Imagination Technologies最大客戶，但2017年時取消合作導致後者營收銳減、股價暴跌。 (工商 ) #蘋果 #公司 #協議 #授權 #財產權 也許您會感興趣 推薦閱讀 AirPods Pro蘋果官網開放預購 熱賣得等一個月 10:592019/12/30 科技 16吋MacBook Pro蘋果官網開放預購 跨年後能到貨 12:532019/12/30 科技 熱氣球圖像開放授權 商家可免費使用 17:422019/12/30 生活 五月天不哭！子公司必應台北跨年和華視上演爭議 17:102019/12/31 娛樂 台中果菜公司新任董事長 由前市議員莊乃慧接任 18:022019/12/31 生活 川普2020前夕出手 港媒驚爆內幕 00:032020/01/02 財經 北市精品店遭擲信號彈 竹聯幫經紀公司尋仇 11:402020/01/02 社會 櫃買中心修訂上櫃公司董事會相關要點 17:572020/01/02 財經 資本市場雙語化 四階段推動公司英文重訊 18:592020/01/02 財經 北美能源業者 今年到期債務超過400億美元 22:202020/01/02 財經 財經熱門新聞 美晶片廠爆慘況！台積電竟中槍？ - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 三星跳電害慘高通 聯發科5G逆襲奪肥單？ - 財經 10年來最佳手機是它 網嘆：可惜HTC回不去了 - 財經 川普2020前夕出手 港媒驚爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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