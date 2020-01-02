日產汽車前董座高恩（Carlos Ghosn）因涉及不當財務行為在日本交保候審，但他近日卻聲稱擔心遭到日本不公審判而逃回故鄉黎巴嫩，日本檢方2日大動作搜索高恩在日本的住家，希望查明他棄保潛逃的方式。

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