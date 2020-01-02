日產前董座棄保潛逃 檢方出動搜索住家 23:212020/01/02 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日產汽車前董座高恩（Carlos Ghosn）因涉及不當財務行為在日本交保候審，但他近日卻聲稱擔心遭到日本不公審判而逃回故鄉黎巴嫩，日本檢方2日大動作搜索高恩在日本的住家，希望查明他棄保潛逃的方式。 (工商 ) #日本 #搜索 #住家 #日產 #棄保潛逃 也許您會感興趣 推薦閱讀 每塊日圓都要省 日產撙節保獲利 04:092019/12/29 全球財經 嘿咻一半想起男方花心 女狠心拿刀刺死男友 11:032019/12/31 社會 交保候審中的前日產董座高恩疑棄保潛逃 11:252019/12/31 國際 《國際產業》日產前董座戈恩證實在黎巴嫩：不會再被日本司法制度挾持 11:592019/12/31 財經 前日產董座高恩確定跑了 發聲明痛批日本司法不公 19:332019/12/31 財經 審判在即 日產前董座棄保潛逃 23:582019/12/31 財經 審判在即 高恩棄保潛逃 04:102020/01/01 全球財經 影》吉祥物宣傳東奧 日航送機票分散遊客 20:432020/01/01 體育 電影情節！日產前董座神秘大逃亡 暗助高人曝光 09:422020/01/02 國際 《國際產業》NHK：戈恩在保釋期間攜帶備用法國護照 15:232020/01/02 財經 財經熱門新聞 美晶片廠爆慘況！台積電竟中槍？ - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 三星跳電害慘高通 聯發科5G逆襲奪肥單？ - 財經 10年來最佳手機是它 網嘆：可惜HTC回不去了 - 財經 iPhone SE2晶片 將採台積電7奈米製程 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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