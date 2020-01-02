德國去年就業人數攀新高 23:012020/01/02 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 德國聯邦統計局2日公布，儘管2019年經濟成長走疲，但去年就業人數年增0.9％或40.2萬人至4,530萬人，不僅連續14年成長，更創下歷史新高。原因在於勞動參與率提高、移民勞工增加速度高於退休人口等。 (工商 ) #新高 #成長 #人數 #德國 #就業 也許您會感興趣 推薦閱讀 國泰金 獲利挑戰新高 04:092019/12/29 證券．權證 赴泰國際觀光客破3900萬人次 創歷史新高 14:182019/12/29 國際 恆生指數創五個月新高 科技股回落 10:322019/12/30 財經 《汽車股》外資買盤加油，和泰車駛上新高 10:342019/12/30 財經 《電腦設備》明年營運谷底翻，廣錠飆15月新高 12:502019/12/30 財經 恆生指數收漲93點 創逾五個月新高 17:402019/12/30 財經 棕櫚油期貨價 周一創3年新高 20:142019/12/30 財經 金價周一盤中創2個月新高 20:132019/12/30 財經 歐元兌美元匯率 周一盤中創4個半月新高 20:132019/12/30 財經 桂盟三箭齊發 明年業績拚新高 04:102019/12/31 證券．權證 財經熱門新聞 美晶片廠爆慘況！台積電竟中槍？ - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 三星跳電害慘高通 聯發科5G逆襲奪肥單？ - 財經 10年來最佳手機是它 網嘆：可惜HTC回不去了 - 財經 川普2020前夕出手 港媒驚爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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