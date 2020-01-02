德國聯邦統計局2日公布，儘管2019年經濟成長走疲，但去年就業人數年增0.9％或40.2萬人至4,530萬人，不僅連續14年成長，更創下歷史新高。原因在於勞動參與率提高、移民勞工增加速度高於退休人口等。

(工商 )