立法院去年底三讀通過《反滲透法》，《上報》竟以誣衊方式不實報導「中國涉台系統爆動員中時停刊抗議」，旺旺中時媒體集團2日委任律師詹德柱向台北地檢署遞狀，控告《上報》董事長王健壯、總編輯謝忠良、社長兼總經理胡鴻仁、記者仇佩芬涉犯《刑法》加重誹謗罪，下周並將提出損害賠償民事訴訟，要求《上報》移除新聞、道歉及賠償。

詹德柱表示，《上報》新聞刊出當天，《中國時報》、《旺報》就發出聲明駁斥，指《上報》內容均屬子虛烏有，嚴重傷害董事長蔡衍明名譽及《中國時報》品牌商譽，並表達對《上報》記者、總編輯、社長、董事長提出告訴。昨天受《中國時報》、《旺報》、《周刊王》、蔡衍明董事長委任提告。

詹德柱說，《上報》指所謂「國台辦祕密與蔡衍明及旺中集團高層研商對策」，完全是記者的杜撰，絕非事實。至於《中國時報》發行量數字更是笑話，不值一提。

詹德柱引述《中國時報》聲明指出，《中國時報》「連結中國」立場始終如一，《旺報》以「兩岸好台灣才會好」為宗旨。由於報紙屬性不易改變，用詞定義不明的《反滲透法》條文正式生效後，凡與大陸有接觸者都非常容易涉入刑事責任，報社有責任保護同仁安全，正研究兩岸新聞與評論應如何呈現，才不會觸犯《反滲透法》。

詹德柱強調，《上報》的新聞內容完全不實，沒有進行確切的查證，侵害蔡衍明董事長名譽及《中國時報》品牌商譽，因《上報》是文字報導，是訴諸文字散布於眾，構成《刑法》310條的加重誹謗罪。

(中時 )