今年入圍金馬獎最佳新導演的《菠蘿蜜》今（2日）於光點華山電影館舉辦首映會，吳念軒在電影中獻出銀幕吻戲，與菲律賓籍演員萊拉的互動自然，回憶這場戲吳念軒回憶：「我忘記有沒有伸舌頭，但我記得親很久，而且萊拉也很敬業，讓我很投入」，他表示這場吻戲是導演當天才給的指令，自己反而比女生還害羞，他怕嘴巴有異味，一整天連食物東西不太敢吃。導演廖克發則在一旁補充，「拍了2、3顆鏡頭，他越來越熟練」。

吳念軒透露日前收到新加坡粉絲私訊，告訴他會專程飛來台灣看《菠蘿蜜》支持，讓他印象深。而吳念軒的老闆何潤東2日也來觀賞首映會，何對他期待高，更對他說「來看你驚豔的表演」，吳謙虛回應不要「驚嚇」就好。被問到緋聞女友吳心緹是否會來看，他低調回應不會，首映先邀好兄弟參加。

《菠蘿蜜》片中女配角陳雪甄出道10多年的，這場首映會是她父親第一次從中部上台北看她的演出；而廖克發去年耶誕升格當新手爸爸，加上《菠蘿蜜》剛上映，對他來說是蠟燭兩頭燒，「等於是兩個新生命開始，（因照顧寶寶）我已經很久沒有連續睡滿5小時，比劇本的期限還可怕」，他第3部紀錄片已著手拍攝，工作停不下來。《菠蘿蜜》3日上映。

(中時 )