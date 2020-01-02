新加坡民主黨今天說，將對政府要求在線上貼文附加更正公告的命令提起法律挑戰，並控當局用假新聞法妨礙政治辯論。此舉將成該法去年10月生效以來，首度有類似案件訴諸法庭。

目前國會並無席次的反對黨新加坡民主黨（SDP）上月被告知，要在討論國內白領工作的官方網站文章及臉書相關貼文下加註公告。

儘管他們打算上訴，這條法律仍要求更正令接獲者照辦。新加坡民主黨雖加註公告，仍在今天表示，堅持原本的文章內容，並要提出更正要求的新加坡人力部（MOM）撤回更正通知。

新加坡民主黨在官網聲明中表示：「我們呼籲部長不僅要撤回更正指示，也要對新加坡民主黨立即發布明確和公開的道歉…否則，我們將不得不在法院追究此事。」

人力部表示，沒有收到新加坡民主黨任何更改或取消更正指示的申請，並說他們若想這麼做，有法定程序可以進行。但人力部發言人在電郵聲明中仍說：「事實依舊是新加坡民主黨發布特定錯誤訊息。」

新加坡民主黨發言人艾克巴（Surayah Akbar）表示，他們計劃儘快送出正式申請，要求取消更正指示。

(中央社)