對於國防部黑鷹直升機今天失事，直升機製造商塞考斯基飛機公司表示，已經知道這項不幸事件並表達最深切哀悼，他們並已向調查機構提供協助。

載有參謀總長沈一鳴上將等高階將領的一架UH-60M黑鷹直升機，今天上午迫降不成，墜毀新北烏來山區，造成沈一鳴等8名將士殉職，這是國軍高級將領搭乘專機發生失事，軍職最高的紀錄。

對此，已被美國國防武器製造商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）收購的塞考斯基飛機公司（Sikorsky Aircraft Corporation）公關部門主管費拉里（Callie Ferrari）在回覆中央社電子郵件詢問時表示，已經知悉發生在台灣的這起事件，也表達最深切的哀悼之意。

至於塞考斯基是否會派遣專家小組赴台協助調查，費拉里並未明確回覆，僅表示安全是該公司的首要目標，塞考斯基已向調查機構提供協助。不過，費拉里並未指明調查機構是指哪些單位，至於失事原因等細節，將由調查機構對外答覆。

黑鷹直升機今天發生事故後，國防部表示，為求慎重，空軍、陸軍共44架的黑鷹直升機全面停飛，並就操控、雷達、動力、結構等系統檢查，進行「天安特檢」。

(中央社)