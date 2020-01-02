在美、中貿易緊張緩和以及全球經濟展望改善的樂觀氣氛下，中國又為振興經濟而採取新的激勵措施，使美股在今年第一個交易日的今天開高，逼近歷史高點。

美東時間上午9時48分，道瓊工業指數強力上揚190.04點或2.41%，來到28728.48點。

科技股那斯達克指數漲74.95點或0.84%，來到9047.55點。

標準普爾指數溫和漲升15.53點或0.48%，來到3246.31點。

(中央社)