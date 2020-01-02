一年之始開紅盤 美股逼近歷史高點 23:532020/01/02 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在美、中貿易緊張緩和以及全球經濟展望改善的樂觀氣氛下，中國又為振興經濟而採取新的激勵措施，使美股在今年第一個交易日的今天開高，逼近歷史高點。 美東時間上午9時48分，道瓊工業指數強力上揚190.04點或2.41%，來到28728.48點。 科技股那斯達克指數漲74.95點或0.84%，來到9047.55點。 標準普爾指數溫和漲升15.53點或0.48%，來到3246.31點。 (中央社) #指數 #高點 #歷史 #經濟 #美股 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 收兵！伊拉克示威群眾撤離美大使館 只留一句話 - 國際 黑鷹失事參謀總長殉職 全球媒體關注 - 國際 取代醫生？檢測乳癌 谷歌曝驚人數據 - 國際 澳洲總理探災區 民眾狂譙他白癡 - 國際 黑鷹直升機失事 美製造商提供調查機構協助 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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