2020年新春第一個上班日，財神爺就送出大賀禮，今晚開出威力彩頭獎，高達3.41億元的彩金，獎落新北市土城區永安街的「投彩商行」，這名獨得彩金的中獎人，是2020年第一個億萬頭獎的幸運兒。

根據台彩網站晚間公告顯示，威力彩第109000001期開出的獎號，依大小排序分別為03、07、12、16、20、30，第二區獎號為08。

(中時 )