財神爺開工送賀禮 威力彩開出3.41億元頭獎 23:252020/01/02 中時 洪凱音 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 財神爺2020年開工送賀禮，威力彩開出3.41億元頭獎，獎落新北土城區，此為示意圖。(台彩提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020年新春第一個上班日，財神爺就送出大賀禮，今晚開出威力彩頭獎，高達3.41億元的彩金，獎落新北市土城區永安街的「投彩商行」，這名獨得彩金的中獎人，是2020年第一個億萬頭獎的幸運兒。 根據台彩網站晚間公告顯示，威力彩第109000001期開出的獎號，依大小排序分別為03、07、12、16、20、30，第二區獎號為08。 (中時 ) #威力 #頭獎 #第一 #彩金 #2020 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳其邁陪張宏陸拜票 支持張宏陸就是支持蔡英文 19:042019/12/30 政治 遠傳「有講還有得吃」 辦門號吃免錢麥當勞 19:082019/12/30 財經 永豐東京奧運主題卡 元旦登場 19:112019/12/30 財經 文在寅明年年薪約台幣600萬，完全擠不進全球前20榜單 20:002019/12/30 國際 臉書因應2020大選 首度在台灣設立戰情室 20:022019/12/30 政治 全台跨年演唱會大盤點！最強攻略一次看完 00:012019/12/31 娛樂 塔羅抽到這2張牌….她爆韓蔡2020大選最終結局！ 00:032019/12/31 娛樂 傳三星Galaxy S20系列共有三款螢幕再放大 S20e取消 14:142019/12/31 科技 2020第一對！中天主播張雅婷愛情長跑包小松13年宣布結婚 01:432020/01/01 娛樂 《歌手2020》超猛陣容曝光 有蕭敬騰還有這位日本A咖 22:352020/01/02 娛樂 生活熱門新聞 今年1月這5生肖 將被好運纏身、喜事臨門 - 生活 氣炸鍋高溫恐致癌！營養師：2食物絕不能放 - 生活 黑鷹失事帶走好多人…唐綺陽驚呼3個字 - 生活 黑鷹迫降烏來天氣差？氣象局說話了 - 生活 沈一鳴罹難！馬英九好難過 背後原因曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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