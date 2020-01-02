澳洲大火持續延燒，總理莫里森今天前往新南威爾斯的科巴克鎮（Cobargo）探訪災民，但遭憤怒的鎮民洗臉，甚至罵他白癡，莫里森只好草草結束訪問，悻悻然提前離開。

戴著口罩的民眾見到莫里森，把滿肚子怨氣全發洩在他身上。他們痛批政府什麼都沒幫忙，一名女子嘲諷，是否因為當地人「沒錢」，所以政府吝於給資源，只派四輛卡車來救災？她怒吼，「總理先生，我們沒有錢，但我們有善良的心。」

莫里森見苗頭不對，陪笑轉身，其他民眾圍了上來，有民眾大罵他白癡，並說他們不歡迎他來。一名男子大罵，「你在這拿不到任何票，不會有人投你們自由黨。小子，你玩完了。」

莫里森的隨扈正準備帶走他時，另名女子追上來喊，「總理大人，死去的人呢？無家可住的人該怎麼辦呢？」

針對在當地受到的敵對待遇，莫里森告訴媒體，他理解民眾的感受和怒火，「他們失去一切，而往後還有許多危險的日子要過。」

(中時 )